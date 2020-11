¿Te has buscado en Google? El resultado afecta a tu vida laboral más de lo que crees

Seguro que más de una vez, motivada por la curiosidad, has tecleado tu nombre sobre la cajita de búsqueda de Google y quizás te has llevado alguna que otra sorpresa. Una mención en un periódico local o un premio que recibiste cuando eras niño pueden ser recuerdos agradables, sin embargo, también puedes encontrarte con una multa de tráfico, unas fotos personales que no recuerdas haber subido, un comentario desafortunado en alguna red social. Internet tiene a menudo más memoria que nosotros y todo puede ser utilizado en nuestra contra.

“Todo lo que encontramos cuando buscamos nuestro nombre nos afecta muchísimo”, afirma Ana Pedroche, fundadora de la Escuela Tu Posicionamiento Web. La experta en SEO nos recuerda que los profesionales de recursos humanos nos rastrean a través de internet en los procesos de selección. “Hay cosas que quizás puede estar bien que aparezcan, pero hay otras de las que quizás no eres consciente y no benefician a tu imagen profesional, estas cosas pueden afectar de cara a un proceso de selección, llegando incluso a quedar descalificado por algo que han visto de ti en internet”, explica Pedroche.

“Por ejemplo, si una persona está reclutando profesionales para un departamento de energías renovables y tú das el perfil y tienes muy buen currículum, pero al buscarte ve que una vez dejaste una opinión en un foro en el que hablaste mal de las energías renovables, automáticamente vas a quedarte fuera del proceso”, asegura Pedroche. Muchas veces nos cuesta ser conscientes en nuestro día a día de cómo internet lo registra todo, grandes personalidades han llegado a tener que dimitir de sus cargos por comentarios antiguos en Twitter.

Pero atención, porque ser invisible tampoco vale. Hoy en día lo que no está en internet, no existe, así que mantenerse al margen no es una solución. “Desde mi experiencia y según cómo ha avanzado todo lo digital y lo online, una persona que no aparece cuando la buscamos en Google se ha quedado atrás y no va a la velocidad del mundo”, valora Pedroche. “Todo el mundo debe tener un currículum o un perfil que explique quién eres o qué puesto ocupas, es lo mínimo que hay que tener hoy en día y las empresas lo valoran, te pueden llegar a descartar directamente, o dejar de seleccionar, si no estás en el mundo online”, apunta.

La manera más sencilla de posicionarnos en Google, es decir, de hacer que el primer resultado que aparezca cuando buscan nuestro nombre sea nuestro currículum es crearse un perfil de LinkedIn donde se recopilen nuestros logros profesionales. “LinkedIn es la opción más fácil, pero hoy en día crearse una página web es casi tan fácil, y creo que sería un gran error no diferenciarse en un mundo tan digitalizado en el que queremos darnos valor”, opina la experta. Desde la Escuela Tu Posicionamiento Web recomiendan crearse un blog o una página, lo que llaman un One Page.

“Con esto, directamente cualquier empresa que nos busque nos va a encontrar y, seguramente, les va a gustar”, señala Pedroche. Precisamente Google, a sabiendas de esta necesidad de posicionarse por encima de todo el ruido que genera obtener millones de resultados en una búsqueda, ha lanzado en fase de prueba la herramienta People Cards. Se trata de una especie de tarjeta de visita profesional, un resumen de tu perfil profesional con foto y enlaces de contacto, algo similar al resumen que nos aparece cuando buscamos a algún personaje famoso.

Mientras esperamos a ver si People Cards funciona, o termina por desaparecer como ocurrió con Google+, debemos acordarnos de no descuidar nuestra huella digital. Por cierto, ¿qué pasa si nos llamamos igual que alguien famoso o tenemos un nombre muy común? “En ese caso deberíamos poner nuestro nombre completo, añadir ese segundo apellido para diferenciarnos de otras personas. Otra cosa muy importante sería poner nuestro nombre como dominio de nuestra página web, porque en LinkedIn hay muchas personas que se llaman igual, pero si tu página web tiene ese dominio será lo primero aparezca”, aconseja Pedroche. “Esto lo enseñamos siempre en la Escuela cuando formamos a los optimizer mánager, es como la magia de Google”.

Artículo por Vogue