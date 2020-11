Por qué debes limitar el tiempo de pantallas en los niños pequeños

Durante mi infancia la única pantalla que existía era la del televisor, y recuerdo que mis papás limitaban el tiempo que podíamos disfrutarla. Poder ver caricaturas los sábados por la mañana se sentía como un regalo especial. Con el tiempo, las pantallas se han ido transformando en un universo de infinitas posibilidades que hacen parte de nuestra cotidianidad. Desde que nacen, los bebés son expuestos a ellas a través de videollamadas para conectarnos con quienes están lejos. A medida que crecen, las ofertas de aplicaciones diseñadas para estimulación temprana no se hacen esperar.

En lo personal, siempre he sentido reserva hacia el tema del uso de pantallas y medios digitales en niños pequeños. Confieso que es quizás uno de los retos más grandes y difíciles de sortear que he enfrentado en esta maternidad moderna. Por un lado, entiendo que la tecnología es parte de nuestra vida, agradezco sus beneficios y no es mi propósito negarla, pero también creo que avanza a una velocidad tan dominante que poco sabemos sobre los efectos que de verdad tiene en el desarrollo de los niños pequeños a corto y a largo plazo. Mi instinto siempre me ha dicho que no es beneficiosa a temprana edad (y en exceso a ninguna edad), y si bien me he mantenido firme, de alguna manera ha sido mi lucha contra la corriente.

Basta salir a dar una vuelta por la ciudad para ver a los niños de un año o dos pegados a un teléfono mientras sus papás les dan un paseo en el coche o carriola. En los restaurantes, los niños están enchufados a las pantallas para que sus papás puedan tener una conversación de adultos. También yo he caído en la trampa, pero ahora que mis hijos están más grandes (8 y 5 años) puedo tener una conversación razonable con ellos sobre el por qué les limito el tiempo de pantalla y por qué solo les llevo la tableta a viajes -nunca se sabe qué hace el cansancio ante las esperas repentinas- y por qué la usamos exclusivamente para investigar sobre algún tema, hacer música, crear historias o construir palabras. También he hecho mi investigación en sitios especializados como Common Sense Media y me mantengo informada sobre las aplicaciones que pueden ser positivas cuando se usan dentro de un límite de tiempo y en compañía de un adulto.

Para Jessica Myszak, psicóloga infantil y directora de The Help and Healing Center en Illinois, Estados Unidos, es indispensable recordar que los bebés y niños pequeños aprenden observando e interactuando con el ambiente que los rodea. Las pantallas no responden de la manera que lo hace una persona o un objeto real. Sea al observar una pelota que se cae de una mesa o ver los gestos de mamá al imitar algún sonido o palabra, los niños están aprendiendo acerca de la forma en que funciona el mundo y así le dan sentido a lo que los rodea. «Las pantallas quitan estas oportunidades de aprendizaje en el área social también», dice Myszcak. Para ella, es muy importante aprender desde la primera infancia el equilibrio que debe existir entre la paciencia y la satisfacción inmediata. «Las pantallas les dan satisfacción inmediata por medio de luces, colores y movimientos rápidos. La paciencia es una habilidad que se adquiere con la práctica, así que los niños que no tienen la oportunidad de aprenderla tendrán problemas de comportamiento».

Debi John, coach de padres en Wiltshire, Reino Unido, es especialista en ayudar a padres e hijos a crear y restablecer vínculos saludables en el mundo digital a través de los programas que ofrece en su compañía Play Healing. Para ella, el problema de las pantallas radica en que reduce el tiempo de juego en el mundo real, el cual es imprescindible para el sano desarrollo del cerebro por ser el medio de expresión natural de los niños. «Si los niños no tienen varias opciones para expresarse a través del juego con otros niños o con sus padres o cuidadores, su cerebro se conecta de una manera distinta y no puede aprender habilidades esenciales para crecer sano en este mundo digital».

Desafortunadamente, hoy en día muchas personas consideran que el teléfono móvil o el iPad ofrecen la misma posibilidad de juego. Sin embargo, la luz azul que emite la pantalla y la manera como se han diseñado los juegos no permiten el desarrollo pleno en el plano motor, social y del lenguaje», asegura Debi John.

Además, el contacto físico calma el sistema nervioso del niño pequeño y como dice John, «escuchar la voz de los papás mientras leen o cantan les ayuda a establecer conexiones sanas en el cerebro y les transmite una sensación de seguridad y amor». Por supuesto que existen aplicaciones que invitan a cantar o leer, pero la conexión principal durante el juego se debe dar a través de las expresiones faciales y el contacto visual con los papás o cuidadores.

Cada vez son más las investigaciones que sugieren que exponer a los niños pequeños a mucho tiempo frente al televisor, teléfonos y tabletas tiene efectos negativos en su desarrollo, incluyendo problemas de memoria, atención, obesidad y retrasos en el desarrollo del lenguaje. Una investigación publicada en la revista JAMA Pediatrics asegura que además de esto, el tiempo que pasan los niños pequeños frente a una pantalla interfiere en sus habilidades para resolver problemas e interactuar socialmente.

Una de las mejores formas de contrarrestar el uso de las pantallas para evitar sus efectos contraproducentes, es estar al aire libre. La naturaleza ofrece la mejor experiencia 3D en la que podamos pensar: escuchar sonidos de animales, sentir el viento la cara, ver las olas del mar, estar descalzos en el pasto o la arena son excelentes maneras de estimular el desarrollo del cerebro y exponerlo a nuevas sensaciones y experiencias. Además, el ejercicio es necesario para el sano desarrollo en todo sentido y ¿qué mejor invitación para moverse que estar al aire libre en un parque o la playa? El reto es que una vez que los niños pequeños descubren lo que hay detrás de las pantallas digitales, pueden hacerse adictos debido a la dopamina que segrega el cerebro al estar expuesto a la luz azul de los dispositivos. ¿Quién no ha visto a un niño pequeño hacer un berrinche porque le quitaron el teléfono o el Ipad?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ideal es eliminar por completo el tiempo de pantalla en los niños menores de 5 años. En concreto, sugiere que los niños menores de un año no deben estar expuestos a pantallas (excepto video llamadas) y los pequeños entre los 2 y 4 años no deben tener más de una hora al día sentados frente a una pantalla (ya sea jugando o viendo pasivamente).

Por su parte las recomendaciones más recientes de la Asociación Estadounidense de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés), sugieren que:

Los menores de 18 meses no deben estar expuestos a pantallas.

Si los padres de bebés entre 18 y 24 meses quieren hacer uso de medios digitales debe ser exclusivamente con programación de alta calidad educativa y recomienda siempre ver las aplicaciones o programas con los niños para poder explicarles de qué se trata lo que ven. El tiempo debe limitarse a menos de una hora.

Para niños entre 2 y 5 años se debe limitar el uso de medios digitales a una hora por día y que sean de alta calidad educativa. En este caso, los papás también deben participar viendo para poder explicarles y acompañarlos de forma interactiva.

A partir de los 6 años se sugiere establecer límites consistentes en el uso de medios digitales y asegurarse de que esto no quite tiempo de sueño, actividad física e interacción social en el mundo real.

Florencia Segura, pediatra basada en Virginia, Estados Unidos, está de acuerdo con estas regulaciones y agrega que controlar estrictamente el tiempo que los niños pasan conectados a pantallas y dispositivos es esencial para contrarrestar la epidemia de obesidad infantil. «El ejercicio no sólo mejora la salud a nivel físico, sino mental y se ha comprobado que incluso mejora el desempeño escolar en los niños a futuro», asegura.

Si aún buscas razones para limitar el tiempo de pantalla de tus niños pequeños, te doy las cinco fundamentales:

Ver televisión o estar conectado a dispositivos digitales antes de ir a la cama interfiere en la calidad del sueño. Esto afecta directamente el crecimiento, la capacidad de aprendizaje y el comportamiento de los niños pequeños. Está comprobado que la luz azul que emiten las pantallas altera la percepción de los ritmos circadianos normales por parte del cerebro, necesarios para lograr el descanso y la reparación indispensables para un desarrollo saludable. Los niños pequeños que pasan mucho tiempo frente pantallas e interactuando con medios digitales están en riesgo de tener retrasos en el lenguaje porque se disminuye la interacción cara a cara con sus padres y otras personas que los cuidan. Varias investigaciones demuestran que el uso excesivo de medios digitales y pantallas incrementa el riesgo de obesidad pues invita a comer comida chatarra y disminuye la actividad física. El uso de pantallas y medios digitales está ligado a comportamiento agresivo cuando no se monitorea con rigurosidad el contenido y son expuestos a violencia y lenguaje inapropiado. Los niños pequeños que pasan mucho tiempo frente a las pantallas también están en riesgo de sufrir retrasos a nivel cognitivo y social. Durante esta etapa de la vida, el juego libre, cantar, aplaudir, y leer son la mejor herramienta para el desarrollo del cerebro.

Como padres, tenemos una gran responsabilidad de limitar el uso de pantallas en los niños pequeños. Pienso que muchas veces lo consideramos como una salida fácil cuando estamos cansados y los niños piden atención. Pero precisamente en esos momentos en los que queremos conectarlos a una pantalla, la solución es conectarnos con ellos, interactuar, ofrecerle alternativas al alcance de la mano en el mundo real como armar algo, pintar, cantar, hacer figuras con plastilina o estar al aire libre y explorar un poco la naturaleza. Reducir el tiempo que pasamos como familia frente a las pantallas (porque los adultos también somos culpables de estar enchufados al teléfono móvil) nos da la oportunidad de incrementar nuestro bienestar físico, emocional y mental; así como de conocernos mejor, de querernos más y de dejar volar nuestra creatividad.

Artículo por BabyCenter