Modern Workplace: El lugar de trabajo moderno es más colaborativo, diverso, móvil y flexible

El teletrabajo es el futuro del trabajo, y Microsoft te ayuda a conseguir la mejor versión de tus colaboradores y emprendimientos.

El 2020 fue el año cuando el trabajo y el aprendizaje se trasladaron a la casa para miles de personas alrededor del mundo, y Guatemala no fue la excepción. Para otras personas, el trabajo continuó en la oficina, pero además tuvieron que aprender nuevas maneras de conectarse a distancia, mientras que para muchas otras el trabajo se volvió híbrido, mixto o flexible, pues la interconectividad les ha permitido trabajar unos días en casa y otros en la oficina o movilizarse a otras áreas y campos de trabajo, gracias a la nube.

Actualmente acceder a la digitalización desde cualquier dispositivo es básico para lograr una mayor productividad estratégica y operativamente. Los servicios en la nube se han convertido en los mejores aliados de las organizaciones, ya que ofrecen un esquema de movilidad que facilita el home office, un modelo de trabajo que llegó para quedarse.

La oficina “ha salido” de su espacio físico y “se ha trasladado” al hogar o a la movilidad. El home office llegó para quedarse y las empresas grandes y pequeñas necesitan sumarse a los nuevos cambios que impone la transformación digital para hacer eficiente sus negocios.

La transformación digital es un proceso inevitable al que todas las empresas deben sumarse o arriesgarse a quedarse rezagadas. Ahora más que nunca, en tiempos de pandemia, se ha visualizado las distintas necesidades de las empresas y sus colaboradores para hacer eficiente su trabajo, principalmente el remoto, y estamos siendo testigos de cómo a pasos agigantados evoluciona esta transformación.

Un estudio conducido por el Microsoft Work Trend Index señala que más del 80 % de los gerentes piensan implementar políticas de teletrabajo más flexibles después de la pandemia, y más del 70 % de los empleados piensan aprovecharlas, lo que indica que durante el año y meses que va de pandemia se han realizado cambios determinantes en las formas de trabajo, volviéndolo más flexible.

El ingeniero Roberto Marroquín, gerente de país de Microsoft Guatemala, señala que un estudio realizado por Microsoft a nivel mundial que busca entender cómo está evolucionando el trabajo remoto ofrece en sus conclusiones que “el trabajo flexible, el trabajo híbrido llegó para quedarse, aquello de que ‘todos en la oficina todo el tiempo’ ya no volverá, porque los jefes, las organizaciones, las juntas directivas se dieron cuenta de que sus empleados pueden trabajar en forma remota manteniendo la productividad, aunque por supuesto es importante que de vez en cuando el empleado vaya a la oficina, y allí es donde se forma ese trabajo híbrido, y es el que creemos que va a quedar post pandemia”.

El trabajo moderno es más diverso, versátil y móvil que nunca. Ahora en el teléfono tenemos la oficina.

Marroquín también señala que los líderes deben estar muy cerca, muy pendientes de cómo evoluciona el trabajo híbrido porque las políticas que establezcan hoy van a tener el impacto en su organización, operación y rentabilidad en los próximos años. Por lo que no es un tema menor cómo se va a configurar la fuerza de trabajo en el momento actual. Cómo cuidar al empleado, su salud mental y su bienestar en general, debe ser parte del interés de las organizaciones para evitar la frecuente rotación y migración de recurso humano.

“Cómo protejo a mi fuerza laboral, primero dándole las herramientas para que puedan hacer un teletrabajo productivo, colaborativo, inclusivo y segundo, cómo les cuido el bienestar, su salud mental, su salud familiar durante todo este proceso, evitar que el empleado se sienta aislado y con sobrecarga de trabajo, para evitar las rotaciones de personal”, explica Marroquín.

Otra de las conclusiones del estudio es que ahora el trabajo también se ha vuelto inclusivo y se ha extendido geográficamente, ya que con el trabajo remoto se pueden contratar a los mejores talentos aunque vivan en distintos departamentos de la República o inclusive internacionalmente, explica el Presidente de Microsoft Guatemala.

Las herramientas

Sin embargo, para prosperar en este nuevo mundo del trabajo híbrido, las personas y las organizaciones necesitan soluciones que sean fluidas y dinámicas y que estén impulsadas por la nube, por lo que en Microsoft han desarrollado experiencias y herramientas que ayudarán a todos a avanzar en este nuevo mundo del trabajo híbrido, en el que la oficina “ha salido” de su espacio físico y “se ha trasladado” al hogar o a la movilidad.

En el pasado las empresas se preocupaban por tenerle a cada empleado su espacio de trabajo con sus herramientas físicas, que incluían una computadora, ahora, además de eso al empleado hay que darle herramientas digitales para que puedan colaborar entre ellos, para que puedan conectarse y mantener el ecosistema laboral, por ejemplo, si la persona anda en la calle o móvil, puede utilizar su celular o computadora para estar conectado y resolver situaciones del trabajo, en cualquier lugar donde se encuentre.

Windows 365 de Microsoft es una PC en la nube. Microsoft Corp. anunció recientemente a Windows 365, un servicio en la nube que introduce una nueva forma de experimentar Windows 10 para empresas de todos los tamaños e industrias.

Marroquín comenta que cuando inició la pandemia había una mezcla de empresas, algunas con tecnologías o medios de comunicación obsoletos, y les ha costado llegar al nivel óptimo de teletrabajo, y hoy tienen una urgencia para evolucionar para no quedarse atrás, porque esta tendencia no va a cambiar, mientras que hay otras que ya habían iniciado su proceso de transformación digital y se les hizo tan fácil pasar al trabajo desde casa, que su productividad se mantuvo y creció y no tuvieron realmente ningún reto complejo para mantener su operación. Ellos ahora se enfocan en otro tipo de valores agregados de la tecnología.

“Necesitamos ver como las organizaciones consiguen la tecnología correcta para potenciar su integración al mundo digital. Ahora, no se trata solo de tecnología sino se trata de tener capacitada a las personas, se trata de que el management tenga la visión de que ahora es una mezcla, es un ‘espacio de trabajo digital’, no es un ‘trabajo de espacio físico’, se trata de que la organización tenga las habilidades correctas para colaborar en forma remota, se trata de que tenga las políticas de recursos humanos adecuadas para evitar que los empleados se ‘quemen’ o estén exhaustos por el sobre trabajo, todas estas cosas deben de ir en conjunto para que la organización cumpla la promesa del teletrabajo”, expresa.

Actualmente en el teletrabajo hay jóvenes desde 18 años y personas de 55 a 60 años, son cinco generaciones de diferentes formas de pensar, de distintas habilidades colaborando y aprendiendo unos de otros y muchos de ellos se benefician de los servicios de conectividad que ofrece Microsoft, que con la misión de ayudar a las personas y las empresas alrededor del mundo a desplegar todo su potencial, ha desarrollado Microsoft 365, una plataforma inteligente y segura que amplía el talento creativo de las personas a través de una colaboración más ágil y en movilidad.

En Guatemala entre el 80 al 90% utilizan Office 365 a nivel empresarial, y es la plataforma más exitosa del mundo como plataforma de productividad móvil para una fuerza de trabajo moderna y colaborativa. “Lo que buscamos con esa plataforma es conectar a la gente, compartir información no importa en qué lugar estén”, señala.

Algunas de las virtudes de Office 365 es la flexibilidad y la movilidad para accesar datos en cualquier parte del mundo, así como las comunicaciones en tiempo real, compartir archivos y sobre todo de forma segura, ya que en el mundo digital la seguridad es clave, comparte Marroquín, quien añade que Microsoft utiliza mucho la inteligencia artificial para ayudar a las personas a ser más productivas.

Con Microsoft 365 te puedes conectar desde cualquier parte y en cualquier lugar del mundo.

La actividad de usuarios activos de Microsoft 365 en el mundo actualmente son 145 millones, cuando a principios del año pasado estaban en los 15 millones, viniendo a reforzar el concepto Modern Workplace que Microsoft ofrece a las empresas, al convertirse en una solución inteligente, completa y única que incluye Office 365, Windows 10 y Enterprise Mobility + Security, que permiten liberar la creatividad de los equipos y colaborar de una forma segura gracias a las capacidades que ofrece Windows 10 y herramientas como Microsoft Teams, con la cual pueden trasladar la oficina al lugar donde estén y compartir y comunicarse a través de una computadora de escritorio, una portátil o un smartphone. Microsoft 365 y Teams, así como la integración con PBX, son tecnologías fundamentales para tener un escritorio de trabajo moderno.

Esta tecnología es usada tanto por las grandes corporaciones como por las Pymes, y aunque estas últimas cuentan con presupuestos más limitados, deben evaluar invertir en una cultura digital para evitar quedarse rezagados. Estudios realizados por Microsoft en empresas de distintos países, demuestran que la tecnología puede llegar a empoderar al colaborador y aumentar su productividad en un 23.2%, lo que beneficia a los equipos para lograr sus objetivos y a la empresa a incrementar su productividad.

Servicios como Microsoft 365, Teams y la nube posicionan a Microsoft como un proveedor de soluciones que impulsan la productividad, la movilidad, la colaboración y la comunicación entre los colaboradores de todas las empresas del mundo.