Programa de transformación digital abre oportunidades de acceso a nuevos mercados a pymes guatemaltecas

BAC Credomatic lidera programa que aporta conocimiento y soluciones financieras digitales a emprendedores que actualmente aportan el 80% de empleos en el país y que desean conectarse eficientemente con más clientes y mercados.

Este 10 y 12 de agosto se realizará el Foro PYMES 2021 de forma virtual de 8 a 9 de la mañana para trasladar herramientas de innovación a emprendedores que quieran crecer su negocio. El objetivo es compartir información y buenas prácticas para aplicar la tecnología en la comercialización de sus productos y servicios, así como en su modelo de negocio para incrementar su competitividad.

La participación en este Foro es gratuita e incluye presentaciones de expertos de la Cámara de Comercio de Guatemala, BAC Credomatic, Facebook LATAM, BID Invest, Transformatec e INCAE, quienes hablarán sobre la nueva era del comercio electrónico; cómo vender más en la era digital; cómo gestionar efectivamente comunidades virtuales; la digitalización y transformación de negocios liderados por mujeres; los retos para la transformación digital; y el liderazgo en la transformación de la organización. Los emprendedores que deseen participar pueden inscribirse AQUí.

Consciente de la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del país, BAC Credomatic impulsa el crecimiento de estos emprendedores a través del Programa de Transformación Digital, que cuenta con tres pasos: diagnóstico, formación y asesoría. El Programa se ejecuta en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permite apoyar a más PYMES a maximizar los beneficios de soluciones financieras aplicables a sus negocios, mejorando su rendimiento y competitividad.

En la actualidad, el total del 90% del parque empresarial de Guatemala lo conforman micro, pequeñas y medianas empresas, las que realizan el 44.65% de las exportaciones del país, según los últimos datos del Ministerio de Economía (MINECO) del año 2017. Es decir, casi la mitad del ingreso de divisas al país se debe al trabajo de estos emprendedores que, además, son responsables del 80% de la generación de empleos en el país, por lo que generan la mayoría del movimiento económico de Guatemala.

No obstante lo anterior, la incorporación de la tecnología en su forma de hacer negocios es aún un tema pendiente en este sector, lo que limita su crecimiento. “Usar tecnología para recabar y analizar información, administrar la relación con los clientes, planificar las finanzas de la empresa, aprovechar el comercio electrónico y promocionar los productos o servicios multiplica los resultados de negocio”, explica Luis Sánchez, gerente de Transformatec, organización que ejecutó el diagnóstico del Programa de Transformación Digital.

Pese a que 6 de cada 10 de las PYMES obtiene el 50% de sus ingresos de ventas digitales, el 46% no tiene opción para que sus clientes realicen pagos directos de forma digital. De acuerdo al diagnóstico realizado por el experto Transformatec, la falta de conocimiento (33.5%) y los elevados costos (30%) son las principales causas que impiden la digitalización en estas empresas. De hecho, el 62% de las PYMES indica que no todo su personal cuenta con conocimientos básicos en tecnología y el 55% no cuenta con indicadores para medir los resultados de la empresa.

“El crecimiento económico inclusivo de Guatemala depende del empuje de la prosperidad de micro, pequeños y medianos emprendedores que generan nuevas oportunidades de empleo. Por eso, una de las prioridades de BAC Credomatic es contribuir activamente a la sostenibilidad de estos empresarios guatemaltecos, proveyendoles herramientas y asesoría que les permita capitalizar la tecnología a favor de su negocio”, señaló José Carlos Gómez, jefe de sostenibilidad de BAC Credomatic Guatemala.