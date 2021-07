“Monopoly Experience at Oakland Mall”: Para aprender, entretenerse y ganar en familia

¿Imaginaste alguna vez que tu podrías convertirte en una pieza humana del emblemático juego Monopoly? Si ha sido así, ahora tu sueño se volvió realidad en el centro comercial Oakland Mall, que por primera vez en Guatemala es el anfitrión de juegos en familia con un tablero del dinámico Monopoly en escala real, donde los invitados son los peones, mientras conviven, aprenden y ganan premios increíbles.

Imagínate la experiencia de jugar en un tablero gigante que mide 7 x 7 metros, que tiene su propia cárcel con rejas a tamaño real, tarjetas de Fortuna y Arca Comunal gigantes, Billetes y Dados gigantes, para una experiencia original e interactiva. ¡Suena emocionante, verdad!

Los invitados del centro comercial pueden probar su suerte en este tablero gigante de Monopoly presentando sus facturas de Q.500 en adelante, donde un animador con el disfraz de Mr. Monopoly da lugar a emocionantes y entretenidos desafíos. Los invitados se convierten en los peones del juego y deben completar una vuelta al tablero gigante, pasando frente a obstáculos y divertidas sorpresas además de la clásica prisión. Hay premios instantáneos como AirPods, televisiones, el icónico juego de Monopoly para llevarlo a casa, asistentes virtuales Alexa, entradas al cine, parqueo gratis, certificados para canjear en tiendas, entre otras sorpresas.

Este juego en el tablero gigante es una versión especial de corta duración que se juega en aproximadamente 20 minutos, por lo que varias familias pueden participar y distraerse durante su visita al centro comercial. Las tradicionales propiedades del tablero tienen el logo de varias marcas del centro comercial, incluyendo: BAC y American Express, L´Occitane, Parfois, Julio, Quiz, Panda Express, Applebees, Simán, Miniso, McDonalds e Inglot. También hay casillas en el recorrido del tablero con “Premio Instantáneo” y la casilla de Pase Libre, que hace acreedor al jugador a parqueo de cortesía.

El tablero de Monopoly a escala real, que estará habilitado hasta el 31 de agosto en Oakland Mall, permite integrar a las familias y contribuir al desarrollo de la imaginación ofreciendo diversión y experiencias únicas a todos sus invitados, al mismo tiempo que ofrece momentos de diversión y aprendizaje en familia.

Además de esta experiencia en el tablero gigante, Monopoly Experience at Oakland Mall, también abrirá la oportunidad a los guatemaltecos de participar en el “2021 National Championship Monopoly Guatemala”, para representar al país en la final centroamericana de este juego. Para este campeonato del tradicional juego de Monopoly, pueden inscribirse en línea con un costo de Q65 más cargo por servicio a través de la páginas de FB / IG: @monopolychampionshipgt El que lleve a cabo sus mejores estrategias y pase las eliminatorias, será seleccionado como el campeón nacional y tendrá la oportunidad de participar en la final centroamericana representando a Guatemala, para ganar un premio de Q40,000.

Adicionalmente, para los que les gusta coleccionar, pueden llenar una cartilla de stickers Monopoly. Las personas reciben un sticker, por cada Q200 de consumo en cualquiera de los establecimientos de Oakland Mall. Reciben doble stickers si sus consumos son con tarjetas BAC Credomatic, y triple si sus consumos son con tarjetas American Express. Al llenar la cartilla, los invitados pueden participar en una rifa de dos boletos aéreos a por un máximo de US$1,500, o premios de US$1,000 y $500 en puntos BAC Credomatic para canjear en más de cien puntos de venta.

Beatriz Mejía, Brand Manager Mercadeo Corporativo de Spectrum, señala que “Jugar Monopoly nunca ha sido tan divertido y fácil”, pues en el área de Rooftop de Oakland Mall se han habilitado increíbles ‘photo spots’ con el emblemático auto de Monopoly y juegos para divertirse.

“Los juegos de mesa marcaron y unieron a todas las familias en esta nueva etapa de distanciamiento social, ofrecen una experiencia táctil que permite, al mismo tiempo, conectar emocionalmente con otros. Por eso, Oakland Mall, el centro comercial que busca sorprender con actividades diferentes en un ambiente agradable y seguro, ha decidido ofrecer a sus invitados actividades que recuerden la importancia de esta convivencia familiar y que les permita compartir con otros de forma segura”, indicó Beatriz Mejía, Brand Manager Mercadeo Corporativo de Spectrum.

Así que te invitamos a visitar el centro comercial Oakland Mall y que pongas en práctica tus mejores estrategias con las diferentes modalidades de Monopoly, ¡una experiencia que nunca podrás olvidar!

Sobre Hasbro

Hasbro (NASDAQ: HAS) es una compañía global de juegos y entretenimiento comprometida con hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños, fanáticos y familias. Hasbro ofrece experiencias de marca inmersivas para audiencias globales a través de productos de consumo, incluidos juguetes y juegos; entretenimiento a través de eOne, su estudio independiente; y juegos, liderados por el equipo de Wizards of the Coast, un galardonado desarrollador de juegos de mesa y digitales mejor conocido por las franquicias de fantasía MAGIC: THE GATHERING y DUNGEONS & DRAGONS.

El portafolio incomparable de la compañía de aproximadamente 1,500 marcas incluye MAGIC: THE GATHERING, NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, DUNGEONS & DRAGONS, POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como marcas asociadas de primer nivel. Durante la última década, Hasbro ha sido constantemente reconocida por su ciudadanía corporativa, incluido el haber sido nombrado uno de los 100 mejores ciudadanos corporativos por 3BL Media y una de las empresas más éticas del mundo por Ethisphere Institute. Las actualizaciones comerciales y de marca importantes se comparten de forma rutinaria en su sitio web de Relaciones con Inversores, Newsroom y canales sociales (@Hasbro en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn).

© 2021 Hasbro, Inc. Todos los derechos reservados.