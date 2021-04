Adria Arjona, el rostro de MY WAY, la nueva fragancia de Giorgio Armani

ENTREVISTA

La actriz Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, es la cara de “MY WAY”, la nueva fragancia que la firma italiana Giorgio Armani lanzó el 23 de agosto de 2020, la cual podrás encontrar en Perfumerías Fetiche Guatemala. MY WAY fue diseñada por los perfumistas Carlos BenaIm y Bruno Jovanovic.

La campaña, guiada por el lema de “I am what I live” (Yo soy lo que vivo), fue filmada en lugares como Tokio, Sevilla, Tailandia o India y da un mensaje de multiculturalidad, inclusión y frescura, y se enfoca en la necesidad de educar sobre el planeta, así como la compasión.

“MY WAY es sobre abrir tu propio camino porque no hay mejor camino que el propio. MY WAY es el primer perfume con neutralidad de carbono. También, apoya a las comunidades en donde se cosechan sus ingredientes. Es un honor y un orgullo ser parte de esta hermosa campaña. Amé cada segundo de la filmación, cada momento captado fue genuino, no planeado y sin filtro”. Actriz Adria Arjona/publicado en Instagram.

Adria Arjona tiene 28 años y ha sido protagonista en series televisivas como “True Detective”, “Person of Interest” y “Good Omens”. También, ha participado en las películas “Urpising”, “Triple Frontera” y “6 Underground”.

Encajando con el espíritu libre de MY WAY, Adria Arjona ha vivido su vida “a su manera”, y hoy comparte con nuestros lectores esta apasionante entrevista:

SOBRE SU CAMINO PERSONAL

¿Cómo te definen tu familia y amigos?

Esta siempre es una pregunta algo complicada. Ojalá pudiera preguntarles directamente. Si tuviera que adivinar, mis amigos más cercanos probablemente me definen como una persona generosa: si yo gano, ellos también ganan. Lo que es mío es de todos. También dirían que soy muy trabajadora y perfeccionista. Eso no siempre es algo positivo. Mi familia y amigos lo son todo para mí, y en el fondo solo espero que sepan que siempre estoy aquí para ellos sin importar lo que pase. Creo que lo saben.

¿Dónde dirías que perteneces en el mundo?

Siempre digo que pertenezco al mundo. Siempre he amado sumergirme en diferentes culturas y quedarme con lo que pueda de cada cultura con la cual me cruzo. Pertenezco en un set de grabación. Pertenezco donde quiera que estén Leslie Torres (mi madre) o Ricardo Arjona (mi padre). Ahí es donde pertenezco.

Eres mitad guatemalteca y mitad puertorriqueña – ¿ha influenciado en tu manera de ver el mundo el tener raíces en dos culturas distintas?

¡Mucho! Siendo de Guatemala, puedo vivir en un lugar como Los Ángeles y entender que estoy en una burbuja. Vivo en una burbuja y estoy al tanto de ello. Comprendo lo que está sucediendo en la política alrededor del mundo, lo que está sucediendo con el medio ambiente. Voy a Guatemala tres veces al año. Veo como vive la gente, como sufren, la diferencia en términos de poder económico, y es el mismo caso en Puerto Rico. El clima nos ha afectado y ha destruido nuestra isla, pero con buen espíritu, paciencia, una buena carcajada, y buena salsa, hemos unido a la isla de vuelta. Ser guatemalteca y puertorriqueña me ha ayudado a ver el mundo y entender que no todos estamos en esta pequeña burbuja.

¿Qué te ha convertido en la mujer que eres hoy en día?

Las experiencias que he vivido me han convertido en lo que soy hoy en día, tanto positivas como negativas. Mis fracasos y mis luchas me han forjado. Me siento más fuerte y segura de mí misma cada vez que supero un obstáculo en mi vida. Me ha ayudado a aceptarme y estar orgullosa de quien soy.

¿Ha influenciado también en tu decisión de convertirte en actriz?

Desde que era una niña siempre hice las cosas a mi manera y era muy rebelde. Siempre hice las cosas un poco diferente, y creo que mis padres decían, “necesitamos darle una salida creativa, esta niña está fuera de control.” Venir a Estados Unidos me dio la oportunidad de ponerme en contacto con la cultura. Venía de algo tan diferente, y entrar a un colegio privado en Estados Unidos fue un shock muy grande. Mis padres querían nivelarme y mi papá me animó a tomar una clase de fotografía o de actuación, ¡y fue lo que hice!

Como mujer joven, ¿cuál es tu visión del mundo, y cuáles son los retos y oportunidades para las mujeres de hoy en día?

El rol de una mujer hoy en día es ser 100% ella misma, sin buscar validación, ya sea de un hombre o de familiares, mientras redefine la palabra belleza, la definición de elegancia, la definición de lo que es una madre, de lo que es una hermana, de lo que es una mujer. Nos han puesto en esta situación de que tenemos que actuar o ser de cierta manera. Una mujer dueña de sí misma es lo más hermoso que hay en el mundo. Las mujeres hoy en día deben empezar a alardear más, porque tenemos mucho sobre qué alardear. Me gusta liderar por el ejemplo, y educar a las generaciones venideras es importante.

¿Qué dirías que es lo que más te empodera en la vida?

He sido empoderada, inspirada y motivada por muchas cosas diferentes en diferentes momentos de mi vida. Actuar y contar historias me empodera y he podido conocerme a través de mi profesión. Ayudar a otro siempre me empodera, me hace sentir afortunada y que todo lo que hago tiene un propósito. Ayudar a otras mujeres me empodera. Ver a mujeres de todo el mundo usar su voz y abrir puertas para generaciones venideras es demasiado empoderador. Ser valiente y hacer las cosas a mi manera me empodera.

¿Qué consejo le darías a tu yo más joven?

No seas tan dura contigo misma.

SOBRE VIAJAR

¿Ha tenido la situación global actual un impacto en tu forma de ver el viaje?

Viajar se ha convertido en algo que todos añoramos. Desearía poder montarme en un avión mañana mismo y visitar a mi familia en Guatemala y Puerto Rico. La Covid-19 ha cambiado mi definición de viajar por ahora. Viajar para mí ahora es leer un libro y transportarme al mundo del autor. Leer acerca de distintas culturas y religiones. Ver películas de cineastas de todo el mundo. Reconectar con amigos y familia.

¿Qué tipos de viajes te gustan?

Cuando era niña no tenía estabilidad y todavía no la tengo. Es algo que amo acerca de mi niñez. Consistía en viajar y conocer gente nueva, ver culturas diferentes, etnias, y trasfondos sociales. Lo que amo acerca de viajar y explorar es que amplías tus horizontes y te das cuenta de que el mundo es mucho más que tu pequeña burbuja. Hay mucho por ver. No me gusta sentirme cómoda o estable.

Adria Arjona Torres es la cara de MY WAY, la nueva fragancia de la firma italiana Giorgio Armany/Fotografía: Fetiche.

¿Qué es una experiencia de viaje perfecta para ti?

Una experiencia de viaje perfecta para mí es una experiencia inmersiva. Es llegar a una ciudad y solo caminar. Perderse. No tener planes. Preguntar a los locales dónde comer. Tener una conexión con alguien del lugar. Absorber todo. Rara vez puedo hacer esto y lo extraño. Ahora viajo por trabajo, pero intento hacer esto. Ahora donde esté filmando escojo un lugar, ya sea una cafetería o un restaurante y trato de ir lo más frecuentemente posible. Solo para crear una relación con alguien de allí. Solo quiero sentirme como una local, sentirme en casa.

¿De dónde viene tu gusto por viajar?

Crecí en la carretera con mi papa, principalmente en México, pero viajando a donde su trabajo lo llevara y siempre fue como una pequeña aventura en la que íbamos. ¡Era muy divertido! Conocí gente realmente maravillosa y vi diferencias que no veía en una ciudad tan grande como ciudad de México. Íbamos a pueblitos, así que creo que estaba rodeada de seres humanos muy diferentes gracias al trabajo de mi papá. Nacer en la carretera te moldea como persona y te deja ser más abierto a todo tipo de personas. No juzgas y eres abierto a lo que quiera ser una persona, solo lo aceptas.

¿Qué es lo que más te emociona de viajar?

Cuando conoces gente, y eres abierto a mirar a alguien a los ojos. Lo más emocionante es cuando haces contacto visual con alguien por primera vez y no tienes idea de quién es. Nunca se han conocido, pero aun así tienes una impresión de que puedes mirar hacia el alma de esa persona. Esa es la primera introducción de quien sea, a donde vayas. No requiere viajar, puede ocurrir en tu supermercado local. Puedes viajar hacia el alma de una persona a través de sus ojos. Eso es lo que más me emociona: la gente.

¿Qué dirías es lo más valioso en la vida?

Realmente creo que una de las cosas que siempre podemos tener con nosotros, dondequiera que vayamos, son los recuerdos y la única manera de crear esos recuerdos es compartiendo con personas. Los viajes te permiten hacer esto porque creas momentos con personas distintas a ti, te retan y te hacen mejor persona, o te hacen cuestionarte cosas acerca de ti mismo que nunca hubieras conocido o cuestionado. Es bastante hermoso. Puedes quitarme lo que sea, pero no puedes quitarme lo que he vivido, y siento mucho orgullo por lo que he vivido, y lo que he enfrentado en la vida y lo que enfrentaré. Lo guardo en el corazón.

¿Qué aprendes de descubrir nuevos lugares?

Aprendo que el mundo es mucho más grande. Que el mundo que he creado para mí es muy pequeño. Que existen diferentes maneras de vivir. Que mí manera o tú manera no son la únicas. Que no puedo juzgar o quejarme, solo aceptar y aprender. Trato en lo posible de no vivir de una sola manera, pero hacerlo a mí manera, de la manera en la que he aprendido gracias a las personas que he conocido durante el camino.

¿Qué le dirías a las mujeres que no se atreven a viajar solas?

Siempre me gusta hacer cosas de cierta manera – mi manera- y he encontrado que hacerlas a mí manera significa desafiar los límites. Yo alentaría a las mujeres a viajar solas porque es una manera única de expandir sus horizontes. Viajar hacia el alma de otras personas, hacer contacto visual con personas, tomarse un descanso de las pantallas, mirar a alguien y decirle “Hola, buenos días”: eso, para mí, también es viajar. Estás viajando hacia el día de alguien más. Ahora has hecho un impacto en su día y pienso que eso es muy especial. Pero pienso que hay muchas maneras de viajar. ¿Qué hay de viajar en tu ciudad? ¿Retarte a conocer gente nueva? Viaja hacia afuera de tu zona de confort.

SOBRE LOS ENCUENTROS

¿Qué es un encuentro significativo para ti?

Para mí, un encuentro significativo es cuando tienes una conexión inesperada con alguien y ambas partes lo sienten.

¿Qué tan importante es conectar con otros?

Puedes ir a todos los monumentos y tomarte fotos al frente de ellos, pero luego, un año después, nunca vas a ver esa foto nuevamente. No es como si buscaras en tu teléfono esa foto especial. Lo que terminas recordando es la conversación que tuviste con el vendedor de sombrillas afuera del templo, o comprando tu comida favorita. Tus sentidos se iluminan y recuerdas cosas años después, y quedas como “Ah, sí, allí fue donde me comí un elote, al frente de ese templo,” y luego vas a recordar el nombre del templo gracias al elote que te comiste. Al menos así es como funciona mi mente.

¿Algún encuentro específico te ha cambiado la vida o tu visión de vida?

Recuerdo un día que estaba caminando en NYC y un hombre me dijo “Señorita, mire hacia arriba, es un día hermoso, ¡sonría!” Estaba tan ofendida por el comentario porque no era asunto de este hombre lo que estaba haciendo, pero me hizo darme cuenta de que caminaba con mi cabeza hacia abajo. ¿Por qué mirar el piso cuando hay tanto por asimilar? Él tenía razón, era un día hermoso y yo no me había percatado. Nunca más lo vi.

SOBRE LAS FRAGANCIAS

¿Cuál es tu relación con los perfumes? ¿Ha evolucionado a través de los años?

Cuando era joven, mi sueño más grande antes de convertirme en actriz era crear el perfume más caro, y no decirle a nadie que el dinero recaudado iría a una fundación de mi escogencia. Así que mezclaba los perfumes de mi madre o mezclaba mis perfumes con los de mi padre. Nunca encontré un buen aroma y solo te puedes imaginar lo terrible que olían todos. El perfume ha sido algo que he amado mucho y me ha ayudado a conectar con la gente. Para mí es importante encontrar tu propio aroma, pienso que las personas te recuerdan por tu fragancia. A veces hueles algo que te recuerda a algo positivo o negativo. Amo los aromas.

¿Qué emociones provocan en ti las fragancias?

Huelo todo y me gusta oler todo. A veces es una virtud, pero una maldición también, porque me recuerda de los buenos y malos momentos. Lo uso mucho en la actuación también. Cada personaje que he interpretado tiene un aroma distinto, y encontrar los zapatos del personaje, encontrar el aroma del personaje es el viaje más hermoso cuando se crea un personaje. El aroma de alguien más te dice mucho acerca de quién es.

¿Qué tan seguido utilizas perfume?

Uso perfume todos los días.

¿Tienen las fragancias el poder de activar recuerdos?

Sí. Un aroma tiene el poder de transportarme a un momento específico de mi vida en un latido.

SOBRE LA FRAGANCIA MY WAY

¿Qué evoca en ti el aroma de MY WAY y qué es lo que más te gusta de ella?

¡Es súper refrescante! Es floral y cítrica, y tiene un poco de vainilla también. El nombre es lo que más me gusta. Cuenta la historia de la fragancia. Cuenta la historia de esta mujer que conoce su camino, y tiene que ser a su manera, y espero que todas las mujeres piensen igual. Es mi manera, es lo que merezco. Está bien tener eso siempre en la cabeza: es A MI MANERA. No eres egoísta o egocéntrica, tienes una vida y tienes que hacerla a tu manera. Cuando aprendí acerca de la filosofía de la fragancia, se me puso la piel de gallina y me enamoré. Huele tan bien, nunca he olido algo parecido. Es única y atemporal.

¿La fragancia te hizo experimentar algo en particular la primera vez que la probaste?

Fue muy emocional el oler la fragancia por primera vez porque me recordó a las personas más felices que conozco – mi abuela- su vibra y energía. Ella tenía un apartamento al frente de la playa en Puerto Rico. Tenía unos dos años y recuerdo la brisa y la arena. Mi abuela es muy alegre, siempre sonriente, siempre bailando, y siempre con un chiste en la punta de la lengua. Todavía es muy jovial, como si tuviera veinte años todavía. Por eso es una fragancia feliz. Rara vez tenemos sorpresas en la vida y olerla fue como un regalo.

¿Cuándo la usarías?

La usaría en el invierno, en el verano, en el otoño, en la primavera. Es fresca, es limpia y me encanta cualquier aroma que me haga sentir así.

SOBRE LA SOSTENIBILIDAD

¿Eres sensible a la sostenibilidad?

Creo que todos compartimos el mismo hogar, eso es lo más importante, y pienso que todos compartimos la responsabilidad de cuidar de él. Pero estamos destruyéndolo y pienso que cada uno de nosotros debe hacer algo al respecto diariamente. Digo, hay personas que tienen la capacidad, el tiempo, el talento y la pasión para hablar de ello y para realmente cambiar el mundo. Pero si no puedes, o si no tienes el alcance, puedes recoger basura cuando vas a la playa. Si ves algo, solo agarra un pañuelo y recógelo.

En la calle o donde sea que estés, puedes cuidar de ello. Y también puedes alentar a las personas a que cuiden de ello. Para mí, eso es lo más importante. Cuidar de este planeta que nos da oxígeno, nos da agua, las dos cosas más importantes que necesitamos para vivir. Y estamos tan enfocados en nuestras redes sociales, en la manera en que nos vemos, y en la vanidad de las cosas. Pero si no tenemos agua, si no tenemos oxígeno, estamos perdidos. He tenido experiencias personales con esto y todavía estoy buscando la manera de ayudar con el problema. Hay una playa muy hermosa en Puerto San José y a un lado de la playa, donde hay unas casas hermosas, la playa está completamente limpia, pero en el lado donde viven los locales, es devastador lo que se ve.

Todavía estoy pensando: ¿Limpio la playa? ¿Cómo educo? ¿Cómo le digo, no solo a este grupo de personas sino al mundo entero que debemos dejar de pensar en lapsos de 80 años? Muchos de nosotros pensamos que vamos a vivir 80, 90 años, pero pienso que necesitamos empezar a pensar en el mundo que le estamos dejando a las futuras generaciones. Y de la manera que va, no va a durar mucho, y es escalofriante. Así que, pienso que haciendo pequeñas cosas todos los días se hace la diferencia, al plantar una semilla, y luego empujando a grandes compañías y corporaciones a que hagan su parte.

¿Tienen los compromisos de las marcas una influencia en tus decisiones como consumidor?

Absolutamente. Como consumidor, también eres un seguidor. Un seguidor de las decisiones de una marca de ser una influencia positiva o negativa en nuestro medio ambiente.

¿Hay alguna causa en particular que resuene contigo, y por qué?

Sí, el cambio climático y el reciclaje. Todavía estamos viendo los efectos del cambio climático y es nuestra responsabilidad y deber dejar un mundo habitable para las generaciones venideras.

¿Como figura pública, sientes que tienes un rol que jugar en la concientización?

Sí, siento una gran responsabilidad para crear conciencia y también para informarme lo más posible para poder llevar la información más verídica a las personas que me siguen.

¿Cómo te hizo sentir el conocer que MY WAY es un lanzamiento completamente comprometido con el medio ambiente?

Me siento muy afortunada con MY WAY, con el concepto y con el significado detrás de la fragancia, y el aspecto de sostenibilidad del mismo. Fue un match perfecto, una conexión fácil y es de lo que trata el perfume. Es acerca de las conexiones, y tuve esta conexión magnética con el proyecto y me siento muy afortunada. En cuanto al cambio climático, muchas compañías están viendo que pueden tener los mayores impactos en términos de huella de carbono. Armani Beauty está tratando de neutralizar su huella de carbono con MY WAY, y me parece super motivador, no solo para esta fragancia, sino para el mundo de las fragancias.

Necesitamos una compañía que esté tratando de hacer ese impacto y que se interese y sea consciente de él. Me siento muy afortunada de ser parte de la primera fragancia que será neutra en carbono. Es asombroso. MY WAY tiene dos ingredientes naturales muy especiales: nardo de la India y vainilla de Madagascar. Lo que amo de ser parte de esta historia es que no toman la vainilla de la comunidad, dicen adiós, y producen este perfume para generar dinero. Realmente están cuidando de la comunidad en Madagascar y yo también me he comprometido por varios años a esta comunidad. Genera empleo en la comunidad y te permite ayudar directamente a la fuente. Es algo que, como generación joven, nos importa.

Nos importa de dónde vienen nuestros materiales. Nos importa dónde comemos, o de donde viene lo que colocamos en nuestro cuerpo. Amo que Armani está ayudando a un grupo de personas. Y lo mejor es que solo es el comienzo. Armani Beauty está tomando el primer paso en lo que parece ser un largo viaje de sostenibilidad, y me siento muy honrada de ser parte de ello, ya que tienen un plan para que todos sus productos sean sostenibles.

SOBRE LA CAMPAÑA MY WAY

¿Cómo se siente haber sido escogida para encarnar MY WAY?

Recuerdo que estaba en mi cama cuando recibí la primera llamada. Luego me reuní con la marca en París. Fue una conversación muy linda, les dije lo que me gustaba, compartieron su historia y pienso que conectamos. Meses después, recibí una llamada de mi agente para confirmar la oportunidad y recuerdo haber silenciado mi teléfono porque estaba llorando. Miré a mi mama diciendo “Mamá, creo que soy la nueva cara de Armani.” Ver a mi mama orgullosa de mi es lo que más alegría me da, así que me hizo llorar mucho más. Me sentí honrada, muy emocionada, asustada y nerviosa. Solo quería embarcarme en este nuevo viaje. Lo que amo de Giorgio Armani es que cuando te escoge, automáticamente te dan la bienvenida a la familia. No es solo ser bienvenida a una marca, se siente como tener una gran familia italiana, la cual aún no conozco ni la mitad

¿Qué tanto te identificas con el nombre de la fragancia?

Conecto mucho con la historia, con MY WAY. Pienso que el nombre es lo que más me impresionó, porque es algo que yo decía mucho. Siempre hago las cosas a mi manera y le molesta a las personas a mi alrededor, porque todo mundo me dice siempre cuál es la manera correcta. Ese nombre me llegó, pensé, ¿“Cómo lo saben?” ¿Cómo podrían saberlo? No tiene nada que ver conmigo, así que fue una hermosa coincidencia. Eres lo que vives y nadie tiene el poder de quitarte eso, y siento que es muy poderoso.

¿Cómo reaccionaste la primera vez que escuchaste la historia?

¡Estaba muy conmovida y emocionada, porque es tan yo de una manera, fue una hermosa coincidencia! Conecto muy bien con la historia porque amo las personas, y por eso soy actriz. Puedo ser diferentes personas. Amo mirar a las personas. Amo conocer personas. Amo conectar con diferentes personas y de eso trata esta historia. Es acerca de este viaje que hago alrededor del mundo y en el cual conecto con otras personas. Al hacerlo, estoy expandiendo mis horizontes, convirtiéndome en una mejor persona, menos crítica. Te hace aceptarte a ti misma un poco más cuando viajas y encuentras estas aventuras. Estas son las cosas en las que creo fuertemente. Por eso escuchar que la historia del perfume era tomar este gran viaje y conocer distintas personas y culturas fue un descubrimiento hermoso. Me di cuenta iba a formar parte de una campaña diferente y que lleva un mensaje positivo.

¿Tuviste la impresión de que estabas interpretando un papel en la pantalla?

Pienso que por primera vez me estoy interpretando a mí misma. Todo acerca de esta campaña es tan personal que tomé la decisión consciente de no interpretar un personaje. No había poses, ni guion, solo guías acerca de lo que debíamos filmar. Era acerca de conectar con las personas. Cuando digo personas, no hablo solamente de las personas que ves en la película, sino todo mundo. Desde el asombroso equipo de Armani, mi equipo y los grandes cineastas que capturaron todo.

¿Cómo ha sido la experiencia de la filmación?

¡Magnífica! Hemos estado viajando, explorando, experimentando momentos geniales, conociendo gente muy amable y generosa que han compartido su cultura con nosotros, así que ha sido muy especial. Filmar en Sevilla ha sido sorprendente. Estaba caminando por una calle y me di cuenta que el nombre era “Arjona”, al igual que mi apellido. Eso fue muy especial y no pensé que me llegaría tanto. También fuimos a Tailandia y tuvimos una de las experiencias más bellas. Estuve en situaciones en las que pude conocer gente bellísima y tener conexiones únicas con ellos.

¿Cómo fue la dirección de Hunter & Gatti?

Cristian y Martin son directores asombrosos. Es lindo ser dirigida en mi idioma, hablar español a veces. Se convierte en este idioma familiar que casi nadie entiende. Es más fácil entender instrucciones. Esos dos han sido geniales, empujándome a hacer cosas que a las que usualmente diría que no. Es lindo hacer cosas con un equipo que está dispuesto a casi todo, y me encantó sentirme cómoda preguntándoles qué funcionaba en pantalla y qué no. Trabajar con personas sin ego y poder intercambiar ideas sin tomar crédito es hermoso y muy raro.

¿Habías ido a alguna de las locaciones anteriormente? ¿Cómo se sintió regresar?

Sí, había ido a Tailandia, pero es diferente ir como turista versus ir a perderse y explorar. Así es como me gusta viajar, pero no hice eso la primera vez que fui a Tailandia. También fui a Japón hace siete años con mi padre y mi hermano menor. Nos divertimos mucho. La comida es espectacular, la gente es muy amable, siempre intentan ayudarte y su disciplina es admirable. Hacen todo con tanta serenidad y paz.

¿Qué destinos disfrutaste más y por qué?

Es difícil decidir, disfruté cada uno de ellos. Pero si tuviera que escoger uno, sería Tailandia, solo porque no hubo nada glamoroso en el proceso de filmación. Grabamos en un lago en el medio de la nada. Llegamos al Mercado antes del amanecer y el lago estaba detrás del mercado. Todo tipo de animales estaban en el lago y nadie se quejó, todo mundo estaba dispuesto a aventurarse. Estábamos todos exhaustos, pero aun así logramos reírnos y disfrutar del amanecer mientras filmábamos. Se sintió como una gran aventura. ¡Lo fue!

¿Cuál fue el encuentro más memorable que tuviste durante la filmación?

Mientras grabábamos el festival Loi Krathong en Tailandia conocí a un muchacho que me enseñó a hacer un krathong. Krathong es un término tailandés para la corteza del árbol de plátano decorado con flores y hojas, que sostiene incienso y velas. El muchacho no hablaba inglés, pero con lenguaje de señas y señalando cosas fue capaz de enseñarme una destreza. Pienso que eso fue tan hermoso. A veces nos rendimos cuando alguien no nos entiende, pero olvidamos lo poderoso que es el lenguaje corporal.

¿Qué tienen en común los cinco encuentros?

Cada uno me enseñó algo, y pude conectar verdaderamente con cada persona, ya sea a través del lenguaje de señas o con un intérprete. Tengo recuerdos con cada persona.

SOBRE GIORGIO ARMANI

¿Cuál es tu visión de la belleza?

La belleza es algo complicado para mí de cierta manera, porque aquí estoy, siendo la imagen de una fragancia, y me veo de la manera que me veo, pero no hice nada por ello. Solo tengo dos padres que se conocieron y me crearon, y salí viéndome de la manera en que me veo. La belleza va más allá de lo físico. Es lo que reflejas desde el interior. Por eso estoy tan enamorada de los ojos de las personas. Basarse solo en lo físico es un gran error, pero tener algo más, tener esa chispa en los ojos, eso es hermoso. La belleza es una mujer o un hombre seguro, cómodo con sí mismo, quien no se disculpa por ser quien es. Para mí, es tan difícil como hermoso. No es sólo hermoso, pero toma mucha valentía, así que creo que la belleza que me gusta es la valiente.

¿Qué es lo que más te gusta de los valores y el estilo de Giorgio Armani?

Giorgio Armani es único. Su estilo siempre ha sido elegante y atemporal. Ha hecho lo mismo con sus diseños. Eso es contagioso. Admiro y respeto la manera en la que ha dirigido su negocio todos estos años.

¿La feminidad de Armani resuena contigo?

Sí. Creo que la feminidad de Armani resuena con todos. Puedo usar un suit de Armani y sentirme fuerte, empoderada y sencilla. Puedo usar un vestido de Giorgio Armani y sentirme como una princesa. También puedo utilizar Armani Exchange y sentirme como yo misma. Creo que la marca Armani es versátil y puede satisfacer la feminidad de todos.

¿Piensas que te estás convirtiendo en una voz para las mujeres latinas?

No sé si voy a ser una voz, pero creo que los estereotipos están construidos en la ignorancia de la gente. Si no viajas, si no expandes tus horizontes, te conviertes en alguien ignorante. Si no puedes viajar, lee, sal de las redes sociales, mira películas, expande tus conocimientos. Por eso los estereotipos están casi tatuados en las mujeres latinas. Pienso que culturalmente somos tan diferentes, pero eso no significa que así nos sentimos por dentro. Si vas a España, a Puerto Rico, a Guatemala, a Argentina, a Perú, vas a ver a mujeres que trabajan, que son madres, que han sufrido. Es mucho más fácil ser mujer en Estados Unidos que en Latinoamérica, así que sí, quiero romper esos estereotipos. Quiero mostrar a las mujeres que conozco, que no veo representadas en las películas. Siento que el mundo no ha tenido una introducción a lo que es ser hispano, y pienso que ya es tiempo.

¿Como describirías a la mujer Armani?

Creo que una mujer Armani se siente cómoda en su propia piel. Una mujer que no se siente apenada por sus fallas y virtudes. Una mujer que siempre está evolucionando. Una mujer que nunca se conforma. Una mujer amable. Una mujer Armani es una mujer.