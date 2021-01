COAMCO se suma a la lucha contra el Covid-19

*Publireportaje

COAMCO es la empresa encargada de las construcción del tramo carretero en Guativil San Marcos que conectara al departamento con costa sur en la primera etapa.

La topografía agreste y retirada del lugar ha significado desafíos no previstos, pero no solo en términos de construcción, si no al nivel sanitario pues la crisis de COVID-19 también afectó a las comunidades cercanas. Desde el inicio de la pandemia COAMCO decidió sumarse a los esfuerzos del puesto de Salud de San Cristobal Cucho proporcionando un médico en apoyo a la encargada de dicho puesto de salud, brindado tratamiento y seguimiento a los pacientes que resultaron como casos positivos.

Además de las jornadas medicas integrales de las cuales la empresa a apoyado en el departamento de San Marcos, el doctor Edgar López, de la empresa COAMCO, atiende junto a la doctora Vivian González las comunidades del sector como Barranca El Centro, Barranca El Calvario y demás comunidades anexas. Esta iniciativa es parte del compromiso de generar un impacto positivo no solo de fuentes de trabajo si no de bienestar integral en los lugares en donde tiene presencia.