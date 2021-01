Nestlé cierra el 2020 como un año en el que el corazón de Guatemala no se detuvo

Patricio Astolfi, Director General de Nestlé Guatemala y Malher

El año 2020 fue uno de los más retadores que se han podido experimentar a nivel mundial. La pandemia del coronavirus por unos meses paralizó al mundo entero, sin embargo, la capacidad de sobreponerse de los seres humanos y redireccionar una nueva normalidad ha sido no solo desafiante, sino increíblemente esperanzadora. En un tiempo en el que la salud de todos se vio comprometida, la tecnología tomó un papel preponderante y facilitó infinidad de procesos para que la rueda del progreso continuara girando, a través del esfuerzo empresarial, gubernamental e individual, Nestlé dejó claro su liderazgo como compañía distribuidora de productos alimenticios, en un año en el que el corazón de Guatemala no se detuvo.

En medio del caos que generó la pandemia, los logros para Nestlé Guatemala en 2020 fueron muy significativos, gracias a la actitud, visión, planificación, preparación y compromiso, que según Patricio Astolfi, Director General de Nestlé Guatemala y Malher, fueron la fórmula ideal para alcanzarlos, ya que la empresa no paró su producción, durante el confinamiento, y manteniendo estrictos protocolos de seguridad continuaron trabajando para llevar sus productos alimenticios a la mesa de los guatemaltecos, que en su mayoría se encontraban confinados. Sobre estos logros, que agregan un valor inmensurable al desarrollo del país y la empleabilidad de los guatemaltecos, nos habla el Director General de Nestlé Guatemala, Patricio Astolfi, de origen argentino, en la siguiente entrevista.

¿Por qué Nestlé afirma que en el 2020 el corazón de Guatemala no se detuvo?

El año 2020 fue un año muy especial, casi espectacular para Nestlé Guatemala por muchas razones. Primero fue la actitud del equipo de Nestlé Guatemala, de la gente, dicen que los buenos marineros se ven en las tormentas, y esta pandemia ha sacado lo mejor de toda la gente de Nestlé Guatemala, que entiendo es un rasgo también de los guatemaltecos que no se vencen ante la adversidad.

Me sorprendió aún más como la gente se tomó este reto como algo que tenían que vencer y lo iban a sacar adelante, en mi caso tenía mucha tranquilidad porque había vivido el ébola en África, y eso me permitía trasladarle alguna tranquilidad al equipo, pero la forma en la que todos se demostraron a sí mismos y al resto de la organización lo que podían hacer fue extraordinaria. Nestlé no paró su producción, en medio de la pandemia, y se hizo mucho esfuerzo por mantener las medidas de bioseguridad.

Luego de estos hubo muchos logros, uno de los principales fue la apertura del Centro de Distribución de Bárcenas, Villa Nueva, el más grande de Centroamérica y el lanzamiento de varios productos.

Cuál cree que fue la esencia de ese éxito en medio de la pandemia

Fue la actitud y tener una visión clara. Nuestro objetivo uno era cuidar a la gente, el objetivo dos mantener la operación funcionando. Nuestras fábricas tuvieron un récord de producción histórico, tanto la de Nestlé como la de Malher, y la tercer prioridad fue colaborar con la comunidad, hicimos muchísimas donaciones, a muchas entidades, la más conocida fue la donación a presidencia, y a distintos alcaldes. En resumen fue cuidar a nuestra gente, no detener el negocio y ser buenos ciudadanos, lo que cumplimos con creces. Todo ello gracias al esfuerzo de todos los proveedores, los clientes y los colaboradores, todo este ecosistema que rodea a la empresa, que no bajaron los brazos.

¿Cómo Nestlé se preparó para afrontar la pandemia en Guatemala?

La planificación y la preparación fueron claves. Mucho antes del primer caso implementamos el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la ventilación de las oficinas. De nuevo hubo un gran esfuerzo de los proveedores, los clientes para tener abastecimiento del producto, y mucha comunicación y trabajo en equipo.

¿Cuáles fueron los principales retos y dificultades?

La principal dificultad fue bastante ligada a cómo ordenar la logística, nosotros tuvimos que anticipar mucho, no solo el movimiento de materias primas, otra dificultad era como mantener nuestra fábrica funcionando en un clima de bioseguridad total. Hicimos muchísimos cambios internos en nuestras fábricas y oficinas para poder seguir operando y evitar mayores riesgos de contagio dentro de la empresa, además apoyamos mucho a nuestro colaboradores para su traslado y su comida, e implementar el home office.

¿Cuál es el balance final del 2020 para Nestlé?

Un año extraordinario, de mucho aprendizaje, en el que todo lo que nos propusimos lo logramos, y es algo que como organización nos da mucha fuerza para afrontar un 2021, que tampoco va a ser fácil, y nos hemos preparado para este año que va a tener sus desafíos, porque el año pasado la pandemia era la novedad, este año mucha gente se va a frustrar, y vamos a tener que aprender a manejar la frustración y las expectativas del personal para pasar este flagelo.

¿Qué papel jugó el liderazgo de la compañía para contribuir a superar esta crisis como país?

Guatemala como país tomó muchas medidas muy correctas que hicieron que esta situación, que nadie quiere, no fuera tan catastrófica como lo pudo ser, se tomaron buena decisiones, que llevaron a que el número de contagio y el impacto en la economía hayan estado dentro de una expectativa a nivel mundial lógica, yo pongo el ejemplo de Argentina, mi país que tuvo una de las cuarentenas más largas de planeta y tuvo un efecto en la economía muy fuerte, creo que dentro de lo malo de la situación se pudo manejar decentemente, si bien esto aún no ha terminado.

Como Nestlé tenemos una dirección muy clara, del sentido humano que viene de Suiza, tenemos un equipo regional que está basado en Panamá, y manteníamos conversaciones semanales monitoreando toda la situación en Centroamérica y compartiendo aprendizajes de los distintos países, todo ese liderazgo sumado al liderazgo local de acá en el país, hicieron que se llevara mucha tranquilidad a la gente, y a su vez cada individuo dentro de la organización supo tomar las decisiones correctas para cuidarnos unos a otros.

A pesar de la pandemia, Nestlé realizó importantes lanzamientos este año. ¿Cuáles destacaría?

Sí, entre ellos el lanzamiento del primer Nescafé origen Guatemala, es el primer Nescafé con granos guatemaltecos de las orillas de los volcanes en Atitlán, uno de los lugares más bellos del mundo, de donde viene uno de los mejores cafés. También el lanzamiento de Nescafé Dolce Gusto, de origen Guatemala, que lo lanzamos en los principales países de Europa, estamos llevando el café guatemalteco por el mundo, dándolo a conocer. Otro logro importante fue el lanzamiento de Nature´s Heart, una marca de bebidas vegetales, snack saludables, lo que llamamos súper alimentos como es la quinoa, chía, entre otros.

Además lanzamos otros productos con Malher como el ajo en trocitos, Kit Kat blanco y Kit Kat negro que no estaban acá en el mercado. También fue un año de mucha innovación donde trabajamos el eCommerce, obtuvimos 13 nuevos clientes, y logramos un gran acercamiento con nuestros clientes, además nos cuidamos mucho individualmente y como organización.

¿Qué rol tuvo la innovación para que Nestlé pudiera seguir adelante?

La innovación jugó un papel importante en el tema de trabajar nuevos clientes, trabajar el E-commerce, pero la innovación también está en los procesos, habían muchos procesos en papel que se simplificaron y muchos otros que se agilizaron. La innovación tocó un poco de todo, y aceleró muchos procesos. Este año enfatizamos más en las bondades que tienen nuestros productos, entre ellos que tienen un gran valor nutricional, por ejemplo a los consomé les agregamos hierro para evitar la anemia, la leche Nido tiene un cóctel de vitaminas y minerales muy importante, los consumidores apreciaron eso y compraron productos que saben que nutricionalmente son más poderosos.

Hace pocos meses se inauguró el centro de distribución más grande de Centroamérica, para Nestlé ¿Qué significa este hito?

El objetivo no es ser el más grande sino servir mejor a nuestros clientes, con este nuevo centro de Distribución de Nestlé, con su visión, no solo vamos a atender mejor a nuestros clientes, sino que también tiene como objetivo seguir transformando a Guatemala como un polo de desarrollo dentro del triángulo Norte y de Centroamérica. Este centro que está ubicado en Bárcenas Villa Nueva, tiene capacidad para 20 mil palet y generó más de 500 puestos de trabajo.

¿Qué se viene para Nestlé en el 2021?

Tenemos muchas apuestas muy interesantes. Vamos a tener una nueva oficina a la que le estamos invirtiendo cinco millones de dólares, aunque parece medio raro tener ahora una oficina, porque la gente quiere trabajar home office, pero es un concepto mucho más importante, es un área donde vamos a tener gimnasio, un restaurante espectacular, vamos a tener vista al volcán, tienda, mercado saludable, el banco, un poco lo que hicimos dentro de la pandemia, que las personas cuando vayan a trabajar puedan encontrar dentro de Nestlé sus productos y que no tengan que estarse exponiéndose innecesariamente, seguimos con este concepto de una oficina muy integrada, que la gente la disfrute.

La pandemia nos permitió tener un montón de facilidades como la ventilación, el espacio entre las personas, nosotros tenemos cámaras que cuando entrás a Nestlé te identifican, te miden las temperatura, el mismo software controla si está bien puesta la mascarilla, tenemos mucha tecnología avanzada para que no se toque nada con las manos, al ir al baño, la puerta se abre sola, sale el agua sola, el jabón solo, estamos usando toda esta tecnología para que la gente disfrute un espacio completamente diferente.

Luego, este año es el año del bicentenario de Guatemala, y Nestlé se lo toma muy seriamente, y también cumple 50 años nuestra fábrica de Antigua Guatemala, entonces estamos haciendo un centro cultural con una inversión de más de cuatro millones de dólares. Será un centro interactivo donde los niños, los jóvenes, los adultos y los turistas van a poder disfrutar y aprender de alimentación, y de cómo se hacen los productos, los ingredientes, y de alguna forma dar un atractivo más a la tan linda ciudad de Antigua, donde puedan tener un espacio recreativo y de aprendizaje. Estos son los proyectos claves, que estamos por implementar este año, y desde luego seguir desarrollando a nuestra gente, a la organización y a cada uno de nosotros.

Un mensaje de Nestlé a los guatemaltecos para este 2021

Que tengan fe y que se tengan fe. En el 2020 demostraron que la actitud de los guatemaltecos de no detenerse ante la adversidad es algo que se vio muy patente, Guatemala es un país maravilloso, la gente es maravillosa, y lo principal que tienen es la actitud de no vencerse ante la dificultad, ante los retos, y que como todo marinero se hace fuerte en la tormenta, estoy seguro que luego de esta tormenta vamos a tener una Guatemala mucho más fuerte, emprendedora y pujante de lo que era antes. Los que venimos de afuera vemos el gran espíritu de los guatemaltecos, ya que no hay desafíos que no puedan vencer.