Grupo Promerica realizó cumbre internacional “Enfrentemos el futuro con fortaleza”

La cárcel no es sitio para José Efraín Ríos Montt

Por el estado de demencia cerebrovascular que padece Efraín Ríos Montt, acusado por genocidio, el Ministerio Público solicitó que enfrente un juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección. Querellantes y la defensa coinciden en que la prisión ya no es una opción para el ex Jefe de Estado, pero manifiestan divergencias en cuanto a si en dicho juicio se debe o no determinar la responsabilidad del militar retirado en la muerte de 1,171 pobladores del área ixil.