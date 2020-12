BAC Credomatic te adelanta tu regalo con la tarjeta Millas Plus

Para participar inscríbete aquí

El comercio electrónico se ha potencializado durante la emergencia que actualmente se vive. El consumidor ha aumentado las compras por internet durante el tiempo de confinamiento, en este marco BAC Credomatic lanza su promoción con la que recibirás un 10% de reintegro monetario en tus compras en línea con tu tarjeta Millas Plus American Express, Visa o Mastercard, la cual estará vigente del 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020.

El e-commerce, la nueva dinámica de compras ha crecido de manera exponencial, haciéndole frente a las nuevas necesidades de los consumidores y se ha visto fortalecida en varias ramas: tecnología, servicio al cliente, infraestructura y seguridad, son algunos de los factores que se han potencializado para optimizar la experiencia entre comercios y usuarios, quienes están aprendiendo una nueva forma de consumo a través de lo digital.

Con esta nueva iniciativa BAC Credomatic busca incentivar el comercio en línea, así como apoyar en las medidas de distanciamiento social que marca la actual pandemia Covid-19, lo que además contribuye a reactivar la economía. Según estudios, desde que comenzó la pandemia las compras en línea han aumentado en más de 200%, permitiendo a los consumidores la evaluación y compras más efectivas de productos, evitándoles traslados y una disminución en los riesgos de contagio.

Con la nueva promoción de BAC Credomatic, con tus tarjetas Millas Plus American Express cuentas con un tope máximo de reintegro promocional por cuenta de $30; y con tus tarjetas Millas Plus Mastercard y Visa obtienes $25.

Comercios participantes

Los comercios que participan en la promoción en línea son: Amazon, Uber, Ebay, Apple, Glovo, Netflix, Hugo, Spotify, Cemaco Online, Tiendas Cemaco, Microsoft, Aeropost, IccLogistics. El único comercio físico que aplica a la promoción es Tiendas Cemaco. La promoción también aplica en compra con cuotas BAC Credomatic en Cemaco o Aeropost.

Utiliza tu Tarjeta Millas Plus de Bac Credomatic y obtén tu regalo

Las compras en línea se reintegran a la cuenta en dólares y las compras en Tiendas Cemaco en quetzales. El reintegro se aplica en un máximo de 30 días hábiles después de finalizar el último día de promoción, y podrá visualizarse a través del estado de cuenta de la tarjeta. Para aplicar a la promoción debes de inscribirte.

Para participar en la promoción inscríbete aquí: La última fecha de inscripción es el 31 de diciembre de 2020.

Sumado a esto con tu tarjeta Millas Plus podrás acumular Millas Plus al realizar tus compras locales e internacionalmente. Todas tus Millas Plus acumuladas podrás redimirlas en la plataforma Viajes BAC Credomatic, por boletos aéreos, hoteles o alquiler de vehículos. También podrás comprar boletos en cómodas cuotas BAC Credomatic. Visita el sitio https://www.viajesbaccredomatic.com/

Si no tienes la tarjeta Millas Plus, ¡qué esperas! Puedes solicitarla a BAC Credomatic por medio del teléfono 2361-0909, al WhatsApp 5511-0222 o solicítala aquí.