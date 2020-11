Iphone 12 viene sin cargador ni audífonos… y por qué eso no está bien

Apple asegura que no vendrá cargador ni audífonos en los iPhone 12 para poder hacer cajas más pequeñas. Sin embargo, ¿cómo se supone que los usuarios deban cargar su teléfono?

El Apple Event de otoño de 2020 fue una absoluta locura. La presentación del iPhone 12 junto con sus variaciones Mini, Pro y Pro Max fue bastante impresionante y para muchos fue uno de los mejores anuncios que ha tenido la empresa en varios años, siendo este teléfono una completa revolución del pasado. Sin embargo, muchos seguidores y amantes de Apple quedaron completamente confundidos cuando se anunció que no incluirán un adaptador AC para cargar el teléfono, ni audífonos… Y es que, aunque la casa de tecnología tiene una “buena razón” para hacerlo, quienes terminarán sufriéndolo son los usuarios.

De acuerdo con Apple, la decisión de eliminar los cargadores AC y los audífonos de las cajas de los iPhones es debido a una movida de sustentabilidad, ya que al usar cajas más pequeñas se pueden acomodar hasta 70% más de producto en una paleta de envío, lo cual reduciría el uso de transportes y de emisiones de carbono, lo cual podría sonar bastante positivo pero en realidad deja a los usuarios sin un cargador óptimo y con la duda de cómo podrán solucionarlo. Es aquí donde entra la “trampa”.

¿Por qué está mal?

En la misma presentación del Apple Event, la empresa anunció el ecosistema MagSafe, que es parte de un cargador inalámbrico que se puede unir a la parte trasera de los IPhone 12 con un imán, y el cual permite cargar el teléfono de una manera sencilla sin importar cómo esté posicionado sobre la base inalámbrica. El precio del cargador MagSafe es de 39 dólares (sin la parte del iPhone), que son aproximadamente 830 pesos, por lo que si un usuario necesita un cargador nuevo tendrá que gastar un poco más de lo que pensaba por el iPhone “completo”, ya que el precio subirá cuando se presente el sistema dual (el cual aún no está en su tienda en línea).

El iPhone sí incluirá un cable USB por lo que las personas que tengan el iPhone 12 podrán cargarlo en su computadora (lo cual no es óptimo debido a que no suele cargarse con la misma energía), o si tienen un adaptador AC para USB de iPhone podrán usarlo. Sin embargo, esto puede llevar a algunos a usar cargadores de baja calidad lo cual no se sabe si puede afectar la velocidad de carga o hasta la misma batería. Apple no ha mencionado si existe peligro de usar el iPhone con algún cargador de otra marca.

¿Y los AirPods?

Muchos esperaban que con el nuevo iPhone finalmente se incluyeran unos AirPods de última generación, pero no fue así y de hecho no incluirá ni audífonos con cable (ya que el iPhone no tiene entradas para audífonos) así que si alguien quiere unos audífonos tendrá que comprarlos aparte. Imaginemos que alguien quiere comprar los AirPods de segunda generación. Esto, según el precio del sitio tiene un precio de 4,999 pesos mexicanos, mientras que los Pro cuestan 5,999. Claro, se pueden comprar otros, pero estamos considerando productos de la misma marca.

Entonces, el iPhone 12 “completo” no tiene un precio de 22 mil 499 pesos, sino que a eso se le deben sumar los 5 mil de los AirBuds y probablemente unos 1,500 por cargador MagSafe con el imán para iPhone, llegando casi a los 30 mil pesos. Esto es lo mismo para los Pro y Pro Max.

Por esto, el movimiento de Apple no parece tan enfocado al ecosistema, sino a una estrategia diferente de venta.

Las reacciones en línea de los seguidores fueron en su mayoría negativas. Sin embargo, cambios como estos nunca han hecho daño al grande de la Manzana, y los que son amantes de sus productos sólo están felices de tener un nuevo producto.

Artículo por GQ México