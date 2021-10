Juan Francisco Sandoval fue nominado al Per Anger Prize

El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue nominado al premio internacional Per Anger Prize 2022. El galardón lo entrega el Gobierno sueco desde 2004 para promover iniciativas que apoyan los derechos humanos y la democracia.

Las organizaciones que pueden hacer nominaciones son Afrikagrupperna, Amnistía Internacional, Civil Rights Defenders, Diakonia, The Kvinna till Kvinna Foundation, IM – Swedish Development Partner, Save the Children, We Effect y Church of Sweden. La persona premiada es seleccionada por la organización sueca Living History Forum.

El premio lleva el nombre del embajador Per Anger, quien inició a escribir una serie de cartas de protección que salvaron a miles de judíos en Budapest, durante la Segunda Guerra Mundial en la Hungría ocupada por los nazis.

Sandoval ya ha sido reconocido internacionalmente. En febrero pasado, Estados Unidos lo nombró como uno de los 12 Campeones Internacionales Anticorrupción, reconocimiento que se otorga a personas que han trabajado para defender la transparencia y combatir la corrupción.