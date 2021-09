El Mineduc, sin control sobre maestros condenados por agresión sexual

Durante una citación con diputados de la bancada Semilla, el Mineduc reveló que 21 docentes con sentencias condenatorias por violencia sexual permanecen activos en el sistema educativo público.

El Mineduc no puede despedir a los docentes porque no ha podido tener acceso a las sentencias judiciales, explicó Rafael Tol, del Departamento Disciplinario de esa cartera. Se las niegan porque no son parte del proceso. De nueve funcionarios que acudieron a la cita, el abogado respondió a casi todas las inquietudes, aunque no satisfizo a los congresistas.

La diputada Ligia Hernández señaló que el Mineduc parece más empeñado en proteger los derechos laborales de los trabajadores que el interés superior de la niñez y la adolescencia, ya que no se demuestran esfuerzos para separar a los agresores sexuales, ni controles estrictos para la contratación, ni capacitaciones efectivas.

El Mineduc también informó que tiene 36 investigaciones administrativas sobre violencia sexual, pero no quedó claro por qué no las ha trasladado al Ministerio Público.