Fallece Jorge Mario García Laguardia

#NotaDeDuelo | El @PDHgt @JordanRodas lamenta el sensible fallecimiento de Jorge Mario García Laguardia Ex Procurador #DDHH, Ex Magistrado @CC_Guatemala, destacado jurista, académico e investigador. Expresa sus condolencias a su familia y amistades por tan irreparable pérdida. pic.twitter.com/v2DjdbKalc