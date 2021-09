Demi pide invertir en empoderamiento económico de mujeres indígenas

Lilian Xinicó, defensora de la Mujer Indígena, hizo un llamado a invertir en programas de empoderamiento económico dirigido a mujeres indígenas. Agregó que la entidad que dirige ya brinda apoyo social, psicológico y jurídico, pero buscan poder ayudar a que sus beneficiarias tengan acceso a ingresos fijos.

La funcionaria explicó que en los 22 años de funcionamiento de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) han recibido más de 100 mil solicitudes de asistencia, en su mayoría son peticiones de asesoría legal por casos de violencia y por manutención.

Sin embargo, Xinicó resalta que varias beneficiarias rechazan la asistencia debido a que no tienen independencia económica. “Muchas veces las mujeres no salen del círculo de la violencia por la dependencia económica. Algunas mujeres no quieren seguir con sus casos, prefieren seguir con su pareja porque les dan Q10 o Q20 al día para alimentar a sus hijos”, relató la Defensora.

Ángel del Valle, de la organización Population Council, también resaltó que no se resolverán los problemas que enfrentan las mujeres indígenas si no se busca inversión incremental en instituciones como Demi.

Reconocimiento a Kevin Cordón

La Internacional Cámara de Comercio Guatemala USA entregó ayer un reconocimiento al atleta Kevin Cordón por su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde quedó entre los cuatro mejores badmintonistas a nivel mundial. El atleta agradeció el galardón y dijo que solo “los guatemaltecos podemos cambiar al país”.