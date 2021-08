Agentes asignados al abogado Otto Gómez intimidan a conductor

Un video publicado por el usuario de Twitter @JavierF83871339 pone en evidencia los abusos de tres de los cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados para custodiar al abogado Otto Gómez.

“El día de ayer fui interceptado por el @DrOttoGomez acompañado por un grupo armado con armas de grueso calibre por lo que me despojaron de mis documentos personales bajandome bajo amenazas de muerte en ningún momento he conocido al @DrOttoGomez para que me amenace”, señala en el tuit.

El video capta cómo los policías, vestidos de particular y armados con fusiles y subametralladoras, van hacia el conductor de un vehículo sedán azul y le obligan a bajarse del carro y lo desarman. El conductor se defiende y señala que la vía se da por cortesía y no por obligación, ya que al parecer eso fue el motivo para que los policías la cargaran contra él. “¡Puta!, si me piden la vía, yo por cortesía se las doy a ustedes”, señala y pide que llegue una patrulla.

Ayer fui cobardemente amenazado por un grupo armado que cobducia el @DrOttoGomez quien con prepotencia y bajo amenazas de muerte me despojaron de mis pertenencias @PNCdeGuatemala ojo a quien le presta seguridad si fueran del la DPPS pic.twitter.com/aMpRcMDCIa — Héctor S@ck Morales (@JavierF83871339) August 24, 2021

Circula en redes sociales video donde seguridad del abogado Otto Gómez García ordenó amenazar de muerte a conductor por posibles desacuerdo al conducir, se puede ver que el vehículo porta las placas tapadas.#26televisión pic.twitter.com/ybZbJmMCLV — Canal 26 (@CANAL26XELA) August 24, 2021

Adelante, un picop con las placas tapadas le cierra el paso al sedán. Es el abogado Otto Gómez el que se molestó porque no le dieron preferencia para pasar.

Hace algunas semanas, los agentes estaban frente a la sede central del Ministerio Público, en Gerona.

Un abogado polémico

En 2019 Gómez protagonizó un percance vial en 2018 con un vehículo que traslada al equipo jurídico de la CICIG.

En noviembre del año pasado el abogado también protagonizó otro incidente en la vía pública, en la Avenida Reforma de la zona 10 capitalina, que hizo que la PNC le incrementara el esquema de seguridad, de dos a cuatro agentes.

Gómez ha presentado acciones legales contra la creación de la FECI, antejuicios contra jueces de mayor riesgo, entre otras acciones que atacan a operadores de justicia que persiguen casos de corrupción.