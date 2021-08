AmCham responde a Giammattei por inmunizante Pfizer

El presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham, por sus siglas en inglés), Juan Pablo Carrasco, respondió al presidente Alejandro Giamamttei luego que mencionó que adquirir vacunas Pfizer significa comprometer la soberanía del país.

Carrasco indicó por medio de redes sociales que la vacuna estadounidense se distribuye en 165 países y que las condiciones son las mismas para todos. “Somos el único país que argumenta un problema de soberanía para comprar la vacuna COVID”, aseguró.

El mandatario no especificó qué requisito solicita la farmacéutica y que él considera que violenta la soberanía de Guatemala. Indicó que la Ley de Exención de Responsabilidad y de Creación del Mecanismo de Compensación por uso de Vacunas contra el COVID- 19, que fue aprobada por el Congreso en julio pasado, solo “ayuda” para la compra de la vacuna Johnson & Johnson.

“No nos ayuda con Pfizer, porque nos ponen un requisito ahí que no podemos, no podemos renunciar a la soberanía del país que prácticamente lo que nos piden, es algo a lo que no podemos acceder”, dijo Giammattei.

Hasta el 9 de agosto el Ministerio de Salud reporta que ha vacunado a 2.38 millones de personas contra el coronavirus. Solamente el cuatro por ciento de la población arriba de los 18 años ha recibido la inmunización con el esquema completo.