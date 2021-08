Bloquean ruta de Petén a las Verapaces exigiendo la renuncia de Giammattei y Porras

Pobladores comunitarios bloquearon la ruta que de Petén conduce a las Verapaces, a la altura de la aldea La Ceiba, en Sayaxché, Petén, exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la Fiscal del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.

Los comunitarios queman llantas y no permiten el paso de vehículos, exigen que el presidente y la fiscal renuncien, de lo contrario, afirman que las medidas serán más drásticas.

“El pueblo lo eligió el pueblo lo puede lo puede echar, no es posible que siga haciendo lo que quiera. El presidente y la fiscal se pusieron de acuerdo para destituir al fiscal Juan Francisco Sandoval, no les convenía tenerlo ahí porque no es corrupto como ellos” manifestó Adrián Canté.

Un piloto de transporte pesado opinó que el bloqueo de la ruta solamente afecta a la clase trabajadora y pidió a los manifestantes que busquen al presidente en la casa presidencial y que no le permitan salir, así la acciones afectarán al presidente y no al pueblo.

Los manifestantes afirman que no permitirán el paso en la ruta principal hasta que el presidente y la fiscal renuncien.