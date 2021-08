Acusan al INE de no promover consulta sobre expresidentes

Activistas mexicanos protestaron ayer frente a la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que acusan de no promover suficientemente la consulta popular de hoy sobre enjuiciar a los expresidentes del país por corrupción y otros crímenes.

“Hemos señalado durante toda la campaña la parcialidad por parte del INE y lo inaccesible que ha sido la información al respecto”, dijo Ariadna Bahena, una de las promotoras del referendo.

En el INE, los activistas pegaron pancartas que exigen enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Hoy, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para votar en la primera consulta popular a nivel federal de la historia de México, la cual requiere de una participación del 40 por ciento para ser vinculante.

Bahena pidió votar por el “sí” para que el gobierno constituya Comisiones de la Verdad que investiguen crímenes, como desapariciones, cometidos en administraciones pasadas.

El referendo, apoyado por varias organizaciones ciudadanas, fue convocado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción.

El planteamiento ha sido criticado no solo por la oposición, sino también por la comunidad académica y organizaciones civiles, que consideran que la justicia debe aplicarse sin someterse a consulta.

Sin participar

El que no participará es López Obrador, quien, a pesar de convocar la consulta, ha dicho varias veces que su “fuerte no es la venganza”. Es más, el viernes confesó que en caso de votar, algo que no hará por estar de gira, optaría por el “No”.