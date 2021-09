Entierros de personas sin identificar aumentaron en Cobán

Personal médico del Hospital Regional de Cobán ha manifestado su preocupación porque en las últimas 72 horas han fallecido varias personas que no portaban identificación o que sus familiares no responden a las llamadas telefónicas de las autoridades del centro para que reclamen los cuerpos.

Las muertes por COVID-19 y por causas naturales incrementaron en el hospital que se encuentra saturado. En el cementerio local también quedan pocos espacios para entierros.

El subdirector del hospital, René Sierra comentó que existe un alto número de fallecidos que no han sido identificados por lo que se ven obligados a llevarlos a un terreno en un parte alta del cementerio general de Cobán para sepultarlos como xx.

“Muchos familiares no reclaman el cuerpo de la persona a tiempo y si fallecen de COVID-19 solo tenemos seis horas para el traslado lo que dificulta que la identificación” añadió el médico.

Un caso reciente fue el de Don Pedro Tzi, de 47 años, quien falleció pero sus familiares no respondieron a las llamadas del hospital y no han reclamado el cuerpo por lo que el cuerpo fue sepultado en el cementerio general. Posteriormente, los familiares del hombre se presentaron al centro para reclamar el cadáver y solicitaban que fuera desenterrado pero no es posible por la pandemia según indicó Sierra.

