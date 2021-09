Madre soltera que quedó en la calle con cuatro hijos recibe ayuda

Luego que elPeriódico diera a conocer la historia de Marcelina de León Jiménez, quien junto a sus cuatro pequeños hijos se quedó en la calle al no poder pagar el cuarto que alquilaba, decenas de vecinos de Petén y otros departamentos del país le han enviado alimentos, apoyos económicos y materiales de construcción.

“Varias personas vinieron al enterarse de mi situación por la publicación, me trajeron alimentos, ayuda económica y el alcalde de San Benito, Carlos Kuylen, me envió láminas y trabajadores de la municipalidad para que las instalara. Gracias a Dios me están ayudando” comenta la señora Marcelina.

Octavilia García, vecina de la localidad, dijo que muchas personas se han acercado para ayudar y se han comunicado con ella para enviar todo tipo de apoyo. “Nos llamaron de la ciudad de Guatemala, de Quetzaltenango y Cobán, la gente ofreció apoyo económico y que enviarán cajas en encomienda” comenta.

Marcelina de León, de 26 años, junto a sus cuatro hijos de 6, 4, 2 años y un niño de 3 meses se quedaron en la calle al no poder pagar la renta del cuarto donde vivían y donde habían instalado una pequeña tortillería, en el barrio Caridad, del municipio de San Benito, Petén. La historia se dió a conocer por elPeriódico y muchas personas la han ayudado.