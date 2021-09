¿El Toque de queda aún está vigente?

Ayer el Congreso improbó con 81 votos el Estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo que incluía un toque de queda entre las 20:00 y las 4:00 horas.

El Decreto señala en su segunda artículo que no es necesario una sanción por parte del Ejecutivo, por lo que la disposición del Congreso entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el diario oficial.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el toque de queda no está vigente y no se detendrá a las personas por incumplir un horario establecido. Sin embargo, la institución recordó que aún está vigente la Ley Seca, por lo que recomendaron no conducir bajo los efectos de alcohol.

La Ley Seca prohíbe la venta, compra y consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 21:00 horas para las 05:00 del siguiente día.

En una sesión larga y confusa, la bancada oficial no logró los votos para aprobar el decreto 8-2021 que permitía el Estado de Calamidad. Luego de eso, los diputados votaron para rechazarlo.