Doña Yoli de Cofiño,una vida dedicada a la labor humanitaria y a la innovación

Desde ayer, familiares, amigos y McDonald’s Guatemala lamentan profundamente el fallecimiento de Yolanda Fernández de Cofiño, una mujer que trabajó en programas para el desarrollo de la salud infantil y la innovación empresarial para la franquicia de restaurantes.

Doña Yoli, como cariñosamente le llamaban sus allegados, nació el 29 de julio de 1934 en Santiago de Chile y a los 20 años se trasladó a Guatemala. En 1974, la familia Cofiño Fernández adquirió la franquicia de McDonald’s para Guatemala.

De Cofiño, quien era la presidenta de la compañía, se enfocó desde el inicio al mercado de la empresa. Asistió a la Universidad de la Hamburguesa en Oak Brook, Illinois. Su experiencia y dinamismo permitió el reconocimiento mundial de los restaurantes por sus grandes aportaciones, situando a McDonald’s Guatemala en los ojos del mundo por sus varias iniciativas como la Cajita Feliz y las celebraciones de cumpleaños.

Pero el trabajo de doña Yoli no se limitó a lo empresarial, apoyó a miles de niños y sus familias por medio de la Fundación Infantil Ronald McDonald Guatemala, que da hospedaje a niños con enfermedades junto a sus familias, para que puedan continuar con su tratamiento médico en un lugar seguro y cerca del hospital.

Actualmente existen tres Casas Ronald McDonald en el país. Cada una de las instituciones brinda los tres tiempos de comida a los hospedados, cuenta con cuartos privados, baños y lavandería, además de áreas de juegos, computadoras y recreación para los niños.

“Recordamos con mucho cariño, admiración y respeto la vida de una persona clave para el desarrollo y liderazgo de McDonald’s Guatemala, una mujer que ha sido ejemplo para todos los guatemaltecos”, compartió la empresa.

Reconocimientos

Premio International Marketing Achievement Award, entregado por McDonald’s Corporation al mejor Gerente de Mercadeo.

Elegida como una de Los doce guatemaltecos más importantes de 2001, por sus contribuciones en labor social. Además, fue honrada como Socia Honoraria de la Asociación de Gerentes de Guatemala.

En 2002, recibió el premio The Leading Women Entrepreneurs of the World otorgado en París, Francia, que elige a empresarias de todo el mundo que realizan destacada labor social en sus países.

Nombrada dentro de las Tres Mujeres más Admiradas de Centroamérica por su liderazgo social y empresarial; de acuerdo al sondeo anual que realiza la revista Estrategia & Negocios a 150 altos empresarios y tomadores de decisión.

Kid’s Marketing Leadership, recibido en la Convención Mundial de McDonald’s a los operadores que obtienen liderazgo en el mercadeo del segmento de niños.