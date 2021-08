Ruta a Tikal con daños a cuatro meses de los trabajos de recapeo

La ruta al Parque Nacional Tikal, en Flores, Petén, presenta daños a cuatro meses de que fueron ejecutados los trabajos de recapeo. La carretera está nuevamente deteriorada, los hoyos reparados aparecieron de nuevo por el mal trabajo realizado, opinan transportistas de turismo.

“Algunos turistas nacionales que visitan Tikal han destruido los aros de sus vehículos, las unidades del transporte de turismo también se ven afectadas, además, hay accidentes de tránsito con frecuencia, cuando los conductores tratan de esquivar los hoyos”, afirma Adrián Valdez, poblador de la zona.

Valdez opina que no es posible que los trabajos se hayan deteriorado tan rápido. “No son trabajos de buena calidad, el recapeo no duró ni cuatro meses, eso quiere decir que no hay supervisión de los proyectos”, agrega.

La ruta es transitada diariamente por turistas nacionales y locales, además, por transportistas del sector que trasladan hacia Tikal a turistas extranjeros, que se llevan una mala experiencia por el mal estado de la carretera que provoca atrasos e inconvenientes durante el viaje.