PDH denuncia abandono y violación a los derechos humanos de migrantes

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), denuncia que los migrantes que están siendo expulsados por Estados Unidos y México a Guatemala, por la vía El Ceibo, La Libertad, Petén, están abandonados y violentados en sus derechos humanos.

Diego Gaspar González, auxiliar del Procurador de Derechos Humanos de la zona, dijo que los migrantes están llegando en multitud a la frontera de Petén y México, pero no tienen ninguna asistencia de las entidades estatales, encargadas en la asistencia integral a los migrantes.

“En la frontera no hay ningún representante de las entidades responsables en asistir a los migrantes, inclusive, no hay presencia de Salud Pública, pareciera que no estamos en pandemia, no hay ningún control sanitario desde que iniciaron las expulsiones aceleradas” expone Gaspar González.

Agrega, que han girado un documento a Salud Pública para que se presenten a la frontera porque ya se considera una zona de alto riesgo para el contagio y propagación del COVID-19.

La PDH informó que los migrantes están abandonados, no tienen dinero para comprar alimentos y tampoco para pagar transporte público y regresar a sus comunidades de origen, Viajan familias completas y cientos de niños y adolescentes.

Procedimiento de expulsión acelerada

El Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos, por sus siglas en inglés USCIS, anunció que ciertas unidades familiares que cruzan la frontera entre EE.UU. y México, estarían sujetas al procedimiento de expulsión acelerada.

La expulsión acelerada o deportación por vía rápida, permite a las autoridades estadounidenses expulsar del país a las personas sin una audiencia ante un juez de migración.