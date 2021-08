Anastasia Mejía denuncia criminalización contra lideresas mayas

Sebastiana Pablo Hernández es una lideresa maya, de 52 años, hablante del idioma k’iche’. Lleva casi un año detenida en el preventivo de Quetzaltenango, esperando a que se realice la audiencia para que un juez decida si van o no a juicio por señalamientos de los que no encuentran fundamentos sólidos.

Sebastiana es una mujer de campo, que ha sobrevivido con sus ventas en el mercado y el no saber leer ni escribir no ha sido obstáculo para su formación desde 2011 sobre el funcionamiento del Estado y derechos humanos, dijo Juana Sales, del Movimiento Tz’ununija’. “Ella ejerce un liderazgo, es crítica, va a pelear por los derechos de la población, porque los gobiernos no cumplen sus compromisos, esa es la lucha de Sebastiana, por eso es peligrosa para el alcalde de Joyabaj”, añadió.

El Ministerio Público (MP) señala a Sebastiana por el supuesto robo de un cartapacio con información relevante de la Municipalidad de Joyabaj, en Quiché, durante los disturbios en la comuna del 24 de agosto del año pasado. La defensa de Sebastiana indica que ella y otras personas llegaron a expresar su rechazo por los cambios que el alcalde Florencio Carrascoza impuso para la adjudicación de puestos en el mercado. Carrascoza es uno de los incluidos en la Lista Engel de Estados Unidos que sanciona a actores que favorecen la corrupción y la impunidad.

Otras cuatro mujeres, entre ellas Anastasia Mejía y otro vecino de Joyabaj, están en la misma situación aunque paulatinamente lograron que se les dictaran medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Mejía es señalada por sedición mientras que el resto por atentado, robo e incendio

Ante la duda de imparcialidad hacia la jueza Sucy Pérez, los señalados pidieron un cambio de juez y desde entonces, la causa ha estado rebotando en varios juzgados porque el Organismo Judicial asigna un juzgador que ya tiene audiencias o que luego es trasladado. Finalmente, hay una audiencia programada para el 17 de agosto en Santa María Nebaj, Quiché.

DENUNCIAS NO PROSPERAN

Mientras los opositores del Alcalde han sido criminalizados, las denuncias que Anastasia Mejía interpuso en 2015 contra Florencio Carrascoza, siguen sin respuesta. Mejía asegura que esas denuncias dieron paso a la criminalización en su contra.