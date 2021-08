Hoy se cumplen 50 años de la Universidad Francisco Marroquín (UFM). ¿Cómo se resume esa trayectoria académica?

-Ha sido un viaje de exploración continuo, donde la universidad ha estado desde el minuto uno buscando las mejores formas de interactuar con los estudiantes y buscando que el aprendizaje fuera lo más activo posible. La universidad ha sido siempre muy inconformista en relación con lo que hacía y siempre ha tratado de superarse.

¿Estaría satisfecho Manuel Ayau de lo que ha logrado la universidad en estos años?

-Manuel Ayau debe estar enormemente satisfecho mirando el desarrollo que ha tenido la universidad. Le hubiese gustado ver que la UFM es un referente internacional para muchísima gente.

Para la fundación de la universidad, una de las bases que inspiró su creación era promover las ideas libertarias. ¿Ese ideal sigue vigente?

-Si cabe, está más vigente hoy de lo que estuvo hace 50 años. Manuel Ayau y el grupo de fundadores vieron que la libertad era fundamental para el desarrollo del país y para avanzar en solucionar los problemas de la pobreza de Guatemala, que era el principal problema que ellos se planteaban.

Otra idea con la que se fundó la universidad era comprender y aportar soluciones acerca de la pobreza en Guatemala. ¿Se ha cumplido el objetivo?

-Tristemente sigue habiendo pobreza en Guatemala y, en ese sentido, hay que redoblar esfuerzos para que la gente entienda cómo se genera valor, en remover las restricciones a la generación de valor y lograr que más personas abandonen la pobreza. Si consideramos que el objetivo es su erradicación, pues obviamente estamos todavía en el camino y hay que hacer un esfuerzo mayor para acabar con ella.

¿Cómo se dirige una universidad en medio de la crisis sanitaria?

-Tratando, en la medida de lo posible, de ver los problemas como oportunidades. Por ejemplo, cuando las clases pasaron a ser híbridas (clases en línea y presenciales), ver esa situación como una oportunidad: si las abro de forma híbrida a lo mejor me puedo ampliar, irme a otros mercados y ofrecer mis servicios a estudiantes que no están necesariamente en la capital o no están ni siquiera en Guatemala.

¿El uso de la tecnología para acercar la educación a personas fuera del país ha dado algún resultado?

-De diferentes maneras. Por ejemplo, el curso masivo en línea que tenemos sobre Don Quijote de La Mancha ha llegado a casi 18 mil estudiantes. Es un curso con el que hemos podido alcanzar a estudiantes en más de cien países.

¿Qué actividades tienen programadas para celebrar los 50 años?

-Tenemos a una serie de personalidades del mundo de la educación a nivel internacional que van a estar viniendo en los próximos meses, dejándonos ensayos que han escrito acerca de la educación, la libertad y la Universidad Francisco Marroquín. En noviembre, la Sociedad Mont Pelerin, la cual es una de las sociedades que más Premios Nobel de Economía ha tenido, con motivo del 50 aniversario de la universidad va a tener con nosotros su reunión anual.

Legado

Para Calzada, el principal legado de la Universidad Francisco Marroquín para el país es el de la libertad. “Es un legado de una sociedad que reflexiona acerca del valor más importante que tiene el ser humano, que es el de la libertad, y lo aplica cada uno a su forma”, aseguró el rector.