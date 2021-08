Consuelo Porras no se presenta a clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac

Por medio de redes sociales los estudiantes del Seminario de Procedimientos Legales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) compartieron que ayer 9 de agosto la Jefa del Ministerio Público (MP) se excusó de la cátedra.

El catedrático que anunció que Porras no se presentó explica a los estudiantes que la Fiscal General no busca alterar la continuidad del curso y no desea más confrontaciones entre los asistentes.

Extraoficialmente se conoce que Porras se retiró del curso y no trabajará más en la casa de estudios.

Hoy estudiantes y organizaciones presentaron una solicitud de antejuicio en contra de Porras entre ellos la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de la Usac por considerar que la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval es ilegal y por la manipulación de investigaciones en el MP.