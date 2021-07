Siete mujeres guatemaltecas aparecen en El Atlas de la Belleza de la fotógrafa Mihaela Noroc

La fotógrafa rumana Mihaela Noroc continúa promoviendo su libro El Atlas de la Belleza en donde incluyó a siete mujeres guatemaltecas.

Noroc retrató a siete mujeres chapinas quienes aparecen en el libro que fue anunciado el año pasado. Actualmente promociona las imágenes para recaudar fondos para continuar con el proyecto.

La fotógrafa reunió fotos de 500 mujeres de alrededor de 50 países y estas fueron las siete guatemaltecas incluidas:













Fotos: Mihaela Noroc

“Queridos amigos, ¡tengo una gran noticia! En solo dos días, 500 personas ya apoyaron The Atlas of Beauty Crowdfunding. Eso es tan asombroso para el proyecto. ¡Gracias 500 veces! No puedes imaginar lo agradecido que estoy por cada contribución”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram.

El libro y las 500 fotografías con la historia de cada imagen se puede ver en theatlasofbeauty.com

Mihaela es una fotógrafa nacida en Bucarest, Rumanía, quien ha pasado los últimos seis años viajando por diferentes países del mundo retratando a mujeres.