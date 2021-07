Juan Francisco Sandoval abandonó Guatemala y se refugia en El Salvador

Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) abandonó Guatemala la medianoche del viernes “por temor a su integridad” e ingresó a El Salvador, informó la agencia AP.

Sandoval, quien fue destituido por la Fiscal General Consuelo Porras, ingresó a territorio salvadoreño para resguardar su seguridad, sin dar detalles de cuál será su destino final.

#AHORA El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, anoche salió del país. Ayer fue destituido por la jefa del MP, Consuelo Porras. — Alexander Valdéz (@avaldez_elP) July 24, 2021

Sandoval, acompañado por el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, el embajador de Suecia en Guatemala, Hans Magnusson, activistas de derechos humanos, llegó a la frontera de Las Chinamas, entre Guatemala y El Salvador.

Sandoval dijo a The Associated Press que “tristemente se convierte en una dinámica que tenemos que vivir muchos servidores públicos en Guatemala simplemente por no ser útiles para un régimen”, en refencia a los cuatro operadores de justicia que han abandonado el país en menos de tres años que ha abandonado el país.

El @PDHgt @JordanRodas junto a defensores de #DerechosHumanos brindaron acompañamiento a @JSandoval1982 ante la dura decisión de abandonar el país para resguardar su vida e integridad por los recientes hechos. pic.twitter.com/7ULix9sKyg — PDH Guatemala (@PDHgt) July 24, 2021

“Desde donde esté voy a seguir trabajando por el pueblo de Guatemala, más que por seguridad me voy para no darle gusto a quienes hacen de la supervivencia de un régimen de expoliación de los recursos del estado su modo vivendi”, dijo Sandoval.

Tras su destitución, Sandoval reveló en conferencia de prensa que creía que una de las razones por las que se destituyó fue por avances que realizó en una investigación que involucra a altos funcionarios del actual gobierno de Alejandro Giammattei.

Porras señaló en un comunicado de prensa que la remoción se debía a “constantes abusos y frecuentes atropellos a la institucionalidad del Ministerio Público”. También dijo que hubo un “irrespeto” hacia ella.