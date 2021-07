Ministerio de Salud descartó 437 muertes por coronavirus en 2020

El último reporte de muertes por COVID-19 de la cartera de Salud registra 9 mil 914 fallecidos.

De acuerdo con la Guía Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), un documento con el que se clasifican oficialmente los tipos de contagios y muertes por coronavirus, los fallecimientos que se registraron sin una adecuada muestra para prueba de COVID-19 son considerados “casos probables”, pese a los síntomas respiratorios y aunque en su acta de defunción se haya consignado que esta ocurrió a causa del virus.

El MSPAS respondió por medio de una solicitud de acceso a la información pública que, entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de enero de 2021, el Departamento de Epidemiología contabilizó 437 “casos probables”. Según el criterio del Ministerio de Salud, esta categorización de fallecidos no se incluye entre las cifras totales de la pandemia en el país.

Hasta el 17 de junio, la cartera de Salud reportaba que en Guatemala habían fallecido 9 mil 914 personas a causa del COVID-19. Si a estos datos se agregaran los casos probables, el número total de muertos superaría los 10 mil.

Sin publicar datos

En julio del año pasado, la jefa del Departamento de Epidemiología del MSPAS, Lorena Gobern, aseguró que el Ministerio publicaría los casos probables junto con las demás estadísticas sobre el coronavirus, en la página electrónica; sin embargo, esto no se puede visualizar en dicho portal.

Gobern aseguró entonces que los fallecimientos que no son oficializados como causa del COVID-19, y que son tomados como “probables”, correspondían a personas que previo a fallecer se les había practicado una prueba de antígeno (prueba rápida) que dio negativo, y que no se les realizó una prueba confirmatoria, de PCR. También se trata de personas que murieron por problemas respiratorios, pero que no se les tomó ninguna muestra.

Según el Departamento de Epidemiología, esa es una de las razones por las que las muertes por COVID-19 que contabiliza el Registro Nacional de las Personas (Renap) no coinciden con las reportadas por el Ministerio.

Más riesgo

Al comparar los datos de fallecidos en Guatemala con el resto de países de Centroamérica, se muestra que la tasa de letalidad por el virus en el país es del tres por ciento, mientras que en otras naciones como en Costa Rica y Panamá, las tasas son del 1.3 por ciento y 1.6 por ciento, respectivamente, pese a que hay más contagios.

Colapso

Mientras en el país se registra un aumento constante de casos de coronavirus, los hospitales donde se atiende a pacientes graves se encuentran sin capacidad para darles cobertura. En los últimos meses también se ha reportado el desabastecimiento de medicinas e insumos médicos en la red hospitalaria. Hasta ayer, el Ministerio de Salud informaba que hay 32 mil 129 casos activos de COVID-19 en el país.