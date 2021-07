Toc: “No solo queremos la silla, queremos desarrollo para todos”

El presidente de la junta de alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, Martín Toc, dijo que cada palabra de su discurso del 12 de julio llevaba un compromiso porque representa el pensamiento de la organización.

Toc también reconoció que no imaginaba el impacto de sus palabras durante el acto conmemorativo de la entrega de la silla de Atanasio Tzul a los 48 Cantones de Totonicapán, cuando le advirtió al presidente que “el día que ya no haya manifestaciones, el Estado dejará de ser funcional para la gente”.

El dirigente de la organización indicó que lo importante era resaltar a los 48 Cantones porque “los hombres tenemos virtudes y defectos y luego vendrán otras personas que estarán al frente de esta organización que nuestros abuelos han mantenido durante muchos años”.

La ceremonia fue realizada en el Palacio Nacional después de que se hicieran públicas las declaraciones del mandatario Alejandro Giammattei advirtiendo que disolvería las manifestaciones en su contra, bajo el argumento de que las mismas solo servían para propagar el COVID-19.

En la ceremonia de entrega de la silla, Toc le pidió al gobernante y a los ministros un compromiso serio para resolver la problemática del país, ya que consideró que la población todavía cree un poco en el Estado.

Además, Toc advirtió que le fue difícil decidir si asistiría o no a la ceremonia porque la gente podía especular sobre su participación, pero basado en la historia de Atanasio Tzul, consideró que era importante llevarse la silla, “pero no solo queremos la silla, queremos desarrollo para todos y 48 Cantones no es solo de Totonicapán, 48 Cantones es del país”, enfatizó.

“La silla era una obligación del Estado y la llevamos con el compromiso de hacer bien nuestro trabajo, ad honorem, porque así nos enseñaron nuestros padres para trabajar sin recibir nada a cambio, porque ese es el valor del servicio, sirviendo a nuestro pueblo Totonicapán y a este hermoso país que es de todos los guatemaltecos”, aseveró el presidente de los 48 Cantones.

Retornó a su hogar

Martín Toc nació hace 35 años en Paxtocá en Totonicapán, es hijo de agricultores, pero su padre también ocupó un alto cargo en la alcaldía de la localidad. Toc es un bachiller en Hotelería y Turismo. En Paxtocá fue nombrado vicealcalde y presidente de los 48 Cantones; al mismo, tiempo cursa el noveno semestre de Mercadotecnia en la Universidad Rafael Landívar.