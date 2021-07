Autoridades indígenas manifiestan su indignación por la situación actual del país

Foto ilustrativa. Archivo.

Autoridades indígenas y ancestrales rechazaron la gestión de Alejandro Giammattei y manifestaron su indignación por la situación actual del país debido a la crisis sanitaria por el COVID-19.

El grupo señaló que es evidente que existen retrocesos en materia de justicia que han profundizado las violaciones de los derechos humanos y condenaron la persecución a defensores de las garantías constitucionales y derechos a las tierras.

Además, indicaron que son testigos de que el gobierno de turno ha dado continuidad a la corrupción e impunidad y no se ha interesado por resolver los grandes problemas que enfrentan las comunidades mayas, xinka, garífuna y población ladina en situación de pobreza.

También manifestaron que no han hecho una convocatoria a movilizaciones masivas pero no descartan posibles concentraciones si las autoridades no responden positivamente a las exigencias de la población.