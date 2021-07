Hospitales privados y nacionales colapsan por atender pacientes con COVID-19

El alto número de casos positivos de COVID-19 registrados en los últimos días han provocado la saturación de hospitales privados y nacionales. El viceministro de Salud, Francisco Coma, indicó que los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios están arriba del 90 por ciento de su capacidad, mientras que los centros asistenciales Parque de la Industria está al cien por ciento y los de Villa Nueva y Escuintla, también reportan estar repletos con pacientes graves y moderados.

“La situación es muy difícil. La capacidad está llegando a máximo nivel, y el problema es que en algún momento sobrepasemos la capacidad. Desgraciadamente estamos viendo que el comportamiento de las personas no va conforme a lo que la pandemia necesita, y es que todos nos cuidemos”, dijo el funcionario.

Coma recomendó a la población guatemalteca no participar en actividades masivas, permanecer en sus casas, “hemos visto a las personas asistir a centros comerciales y restaurantes como si no está pasando nada”, añadió.

Los hospitales privados que tienen asistencia para COVID-19 también están saturados. Las autoridades de Salud informaron acerca del ingreso de la nueva cepa brasileña P.1, que podría ser más contagiosa y aún está siendo analizada.

Niños infectados

En su cuenta de Facebook, el pediatra Alejandro de León alertó de un incremento en casos de niños infectados con COVID-19, y señaló que atiende a un menor que está contagiado con coronavirus y presenta signos de respuesta respiratoria sistémica.

El especialista aseguró que no ha encontrado espacio en un hospital público ni privado para que el niño pueda ingresar, debido a la saturación por personas infectadas. “Lamentablemente todos los hospitales están saturados, estamos esperando un hospital para ver si hay egresos y este paciente pueda ingresar, ya que necesita atención inmediata por el síndrome de respuesta inflamatoria por COVID”, dijo el médico.

El pediatra afirmó que “no hay seguro que valga ni posibilidad económica”, ya que no hay espacio en ningún hospital. Añadió que se comunicó a distintos centros asistenciales y ninguno contaba con disponibilidad de camas. “En las últimas semanas he tenido 15 pacientes con virus sincitial respiratorio, y no veo que las autoridades hablen de esto (…) tenemos que cuidarnos muchísimo porque estamos en la peor época de la pandemia”, añadió De León.

Casos aumentan

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó el pasado sábado 1,230 nuevos contagios de coronavirus. La cifra de casos registrados en el país ascendió a 318 mil 541.

Además, 29 mil 457 contagios están activos y 9 mil 716 personas han fallecido. En la última actualización del Sistema de Alertas Sanitarias se estableció que 226 municipios están en alerta roja, 69 en naranja y 45 en amarilla.

En el periodo anterior, fijó 217 municipios en alerta roja, 64 en naranja y 59 en amarilla, lo que muestra un incremento de infectados. Los departamentos con más infecciones registradas son Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Escuintla y Chimaltenango.

Poco porcentaje de vacunación

Según datos del MSPAS, hasta el 10 de julio han sido vacunadas contra el COVID-19 únicamente 1 millón 28 mil 399 personas.