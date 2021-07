Gobierno no retomará medidas de restricción de movilidad

El presidente Alejandro Giammattei no establecerá medidas de contención para reducir los casos positivos de COVID-19, a pesar que los contagios se “han disparado” en el país.

Indicó que no se pueden colocar horarios de restricción para no afectar el trabajo de los guatemaltecos. “Quiero hablarle al tendero, a quien atiende en el mercado, al panadero, al artesano y a la madres solteras, por ustedes no puedo cerrar el país”, señaló.

El mandatario hizo énfasis en que “la única forma” de reducir los contagios es respetar el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento social y el lavado de manos. Asimismo, de mantener la unidad como país.

Giammattei aseguró que en diciembre de 2021 se vacunará a toda la población arriba de 18 años. Indicó que se continúan con negociaciones con farmaceúticas, sin mencionar una en específico, para la compra de más dosis contra el COVID-19.

Otra de las promesas fue que en agosto se abrirán de nuevo los centros escolares. Explicó que en el mes de julio se prevé vacunar a 220 mil docentes que permitirá el regreso a clases.

Desde inicios de julio el país recibió 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V y una donación de Estados Unidos por 1.5 millones de la vacuna Moderna. De acuerdo al mandatario, 150 mil personas recibirán la próxima semana un mensaje de texto para su primera dosis.

Giammattei hizo un llamado a que la población asista a los centros asistenciales si se presentan síntomas relacionados a coronavirus. Indicó que de dar resultado positivo se entregarán kits de medicamentos como “medida de contención” para las familias y bajará los niveles de contagio.

Economía estable

El Presidente hizo referencia que el país mantiene una macroeconomía estable y el primer trimestre el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.8 por ciento y la inflación es menor al 4 por ciento. Agregó que la recaudación tributaria ha superado la meta en un 20 por ciento que permitirá más inversión.