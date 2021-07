Mil familias fueron afectadas por daños a cultivos en Totonicapán

Ver su siembra de maíz cubierta de blanco por la gran cantidad de granizo y agua, preocupó a Pascual Hernández, vecino del cantón Chiyax, en Totonicapán.

En los últimos días se han reportado lluvias constantes en el departamento, pero estas son acompañadas de granizo y fuertes vientos.

Así como Hernández, otros agricultores se preocuparon porque su siembra de milpa se dobló y cayó al suelo. Unas 20 comunidades de los municipios de San Cristóbal Totonicapán, Momostenango, Santa María Chiquimula y Totonicapán han reportado daños en sus cultivos.

Por parte del personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) se han realizado verificaciones y se determinó que los daños son reparables, es decir, que no se han reportado pérdida totales de las siembras, principalmente de maíz y verduras.

El municipio con más daños es San Cristóbal Totonicapán, específicamente en las comunidades de Xesuc, Xecanchavox, Chuicotom, Chirijcaja, Chutajuyup y centro.

Hasta ahora se han identificado unas mil familias afectadas, que reciben acompañamiento y asesoría para recuperar la siembra y no perder en su totalidad su cosecha, explicó Mario de León, delegado del MAGA.

El reporte se ha enviado a la central para gestionar apoyo, aseguró el funcionario. El experto agregó que sólo se presentaron daños, no así pérdidas, porque a la fecha no hay formación de granos, es decir aún no se ha firmado la mazorca.

A pesar de que todavía no se reportan pérdidas totales de la cosecha, los agricultores piden acompañamiento del MAGA en las comunidades para tener un plan de emergencia.