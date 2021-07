Bebé sorprende al estar cubierta por un denso pelo color negro por todo el cuerpo

La madre Kei’Yonna Gumbs, de Texas City, EE.UU., se sorprendió al descubrir la cantidad de pelo que le había crecido a su hija de tres meses.

Myla, que es la cuarta hija de Kei’Yonna, nació con una larga melena en la cabeza, pero a los dos meses comenzó a crecerle pelo no sólo en la cabeza y las patillas, sino también en los brazos y las piernas.

Ahora el vello negro le cubre las pantorrillas, los muslos, los brazos, y también las mejillas. Además, el pelo liso con el que nació ha comenzado a rizarse.

Sin embargo, su madre asegura que, aunque sorprendida porque con sus tres hijos anteriores no ha visto nada igual, el aspecto de su cuarta hija no modifica en nada el amor que le tiene, tal y como ha podido contar “Es tan bonita que no me importa nada, siempre la amaré. A todas las madres que tienen hijas como la mía, abracen a su bebé”.