Aves y abejas contribuyen a la productividad de los cafetales

Un nuevo estudio innovador encuentra que los granos de café son más grandes y abundantes cuando las aves y las abejas se unen para proteger y polinizar las plantas de café. Sin estos ayudantes alados, algunos que viajan miles de kilómetros, los caficultores verían una caída del 25 % en el rendimiento de los cultivos, una pérdida de aproximadamente 1.066 dólares por hectárea de café. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, es el primero en mostrar, usando experimentos del mundo real en 30 fincas cafetaleras, que las contribuciones de la naturaleza –en este caso, la…