Identifican posible hielo de agua a un metro por debajo de la superficie de Marte

Variaciones estacionales de hidrógeno han sido usadas para identificar probables depósitos subterráneos de hielo de agua en zonas templadas de Marte, donde sería más fácil establecer bases.

Utilizando datos de Mars Odyssey de la NASA, que ha pasado casi 20 años orbitando el Planeta Rojo, el doctor Germán Martínez y sus colegas han identificado dos áreas de particular interés: Hellas Planitia y Utopia Rupes, respectivamente en el hemisferio sur y norte. Las variaciones estacionales en los niveles de hidrógeno detectados sugieren que se pueden encontrar cantidades significativas de hielo de agua a un metro más o menos por debajo de la superficie en estas regiones. Los resultados se presentaron en la European Planetary Science Conference (EPSC) 2021.

Martínez, del Lunar and Planetary Institute (LPI), dice que “los datos del espectrómetro de neutrones de Mars Odyssey mostraban signos de hidrógeno debajo de la superficie de Marte desde latitudes medias a ecuatoriales, pero aún teníamos el desafío de averiguar si esto es en forma de hielo de agua, que se puede utilizar fácilmente como recurso, o encerrarse en sales minerales o en granos y minerales del suelo. Aquí es donde la variación estacional proporciona una pista importante. Como las temperaturas más frías del suelo ocurren al mismo tiempo que el mayor aumento observado en contenido de hidrógeno, sugiere que se está formando hielo de agua en el subsuelo poco profundo de estas regiones durante las temporadas de otoño e invierno, y luego se sublima en gas durante la estación cálida de cada hemisferio “.

Se ha encontrado hielo de agua en el subsuelo poco profundo en abundancia en los polos. Sin embargo, las gélidas temperaturas y la escasa luz solar hacen de las regiones polares un entorno hostil para la exploración humana. Las áreas desde las latitudes ecuatoriales hasta las medias son mucho más hospitalarias tanto para los humanos como para los rovers robóticos, pero hasta la fecha solo se han detectado depósitos más profundos de hielo de agua, y estos son difíciles de alcanzar.

Para sobrevivir en Marte, los astronautas tendrían que depender de los recursos que ya están disponibles in situ, ya que enviar suministros regulares a través de los 55 millones de kilómetros entre la Tierra y Marte en su punto más cercano no es una opción. Como el agua líquida no está disponible en el ambiente frío y árido de Marte, el hielo es un recurso vital. El agua no solo será esencial para el sustento de la vida de los exploradores o para el crecimiento de plantas y alimentos, sino que también podría descomponerse en oxígeno e hidrógeno para su uso como combustible para cohetes.

Otras dos regiones son ricas en hidrógeno: Tharsis Montes y la Formación Medusae Fossae. Sin embargo, estos no muestran variaciones estacionales y parecen ser las formas de agua menos accesibles.

“Definitivamente, esas regiones también son interesantes para futuras misiones”, agregó Martínez. “Lo que planeamos hacer ahora para ellos o Hellas Planitia y Utopia Rupes, es estudiar su mineralogía con otros instrumentos con la esperanza de detectar tipos de rocas alteradas por el agua. Estas áreas serían candidatas ideales para misiones robóticas, incluidas las de retorno de muestras, ya que los ingredientes para el combustible de cohetes también estarían disponibles allí”.

