Algunas arañas pueden distinguir los objetos animados de los inanimados

Algunas arañas parecen ser capaces de distinguir los objetos animados de los inanimados, una habilidad que hasta ahora solo se había observado en vertebrados.

Un equipo de investigadores de Harvard sometió a 60 ejemplares de arañas saltarinas, o ‘Menemerus semilimbatus’, a una prueba de puntos luminosos especialmente diseñada para ellas.

Cuando muestran a humanos 11 puntos en movimiento que corresponden a las principales articulaciones de nuestro cuerpo, reconocemos el patrón de movimiento como el propio de un humano.

Sin embargo, cuando esos puntos están quietos, no son más que puntos. A eso mismo sometieron a las arañas saltarinas. Diseñaron una pantalla luminosa similar basada en las articulaciones de una araña. También diseñaron otras visualizaciones de puntos luminosos, como una elipse en movimiento, y un movimiento aleatorio desordenado que no se parecía a los movimientos de ningún ser vivo.

Para mostrárselos, el equipo mantuvo el cuerpo de la Menemerus semilimatus fijo sobre una cinta de correr esférica que daba vueltas sobre una corriente de aire comprimido.

La forma en que la araña intentaba caminar sobre la cinta lo interpretaron como un indicador de que respondía a las animaciones de puntos luminosos. Justo a continuación, los investigadores mostraron a cada una de las 60 arañas pantallas de puntos luminosos, y registraron su reacción.

Las arañas giraban sus cuerpos para mirar con los ojos frontales, más grandes —y no con los laterales, más pequeños—, a las pantallas donde los puntos parecían no tener vida propia. Dicho comportamiento era más pronunciado frente a aquellas pantallas donde los puntos luminosos estaban dispuestos de forma aleatoria y no se movían como lo haría un ser vivo.

“Estos resultados demuestran claramente la capacidad de las arañas saltadoras para distinguir señales biológicas en movimiento”, escriben los investigadores en su artículo, publicado en PLOS Biology.

El equipo se dio cuenta de que se debe a cómo funcionan los ojos de estos invertebrados. Los secundarios, situados en los laterales de la cabeza, proporcionan a las arañas una visión de casi 360 grados. Si la araña ve con esos ojos algo que puede reconocer —o que no— dará prioridad a lo extraño, y es que lo reconocible permanecerá en su campo de visión.

“Los ojos secundarios se quedan observando la pantalla con los puntos que imitan el movimiento biológico para entender lo que es, mientras que el otro movimiento aleatorio resulta extraño y no entienden lo que es”, explica el biólogo y jefe del estudio, Massimo De Agrò.

“La presencia de un sistema de detección basado en el movimiento biológico en las arañas saltarinas abre más interrogantes en torno a los orígenes evolutivos de esta estrategia de procesamiento visual, y abre la posibilidad de que dichos mecanismos estén presentes en todo el reino animal”, añade.

Podría deberse a un mecanismo para evitar a los depredadores o a perseguir a las presas. Sin embargo, no está claro que estos invertebrados dependan de la capacidad de distinguir entre movimiento e inmovilidad, o entre objetos animados e inanimados.

Te puede interesar: