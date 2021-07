“No somos objetos de museo, somos sujetos, somos pueblos vivos con voz y nos quieren convertir en momias”, dice Jorge Iboy, uno de los líderes comunitarios de Sololá que vinieron a la oficina del PDH en busca de asistencia legal para no perder la sede de la alcaldía indígena, que se proyecta como un museo conmemorativo del bicentenario.

El inmueble situado junto a la comuna de Sololá, con extensión de 17 por 20 metros –similar a un lote residencial– lo heredaron de las cofradías ancestrales desde la época colonial, cuenta Iboy. En consulta, el 90 por ciento de la comunidad rechaza que su sede se convierta en un museo y se oponen a que el alcalde indígena Lorenzo Castro, le entregue las escrituras al Ejecutivo.

Para construir el museo es necesario que el Ministerio de Cultura registre como suya la propiedad del inmueble. Castro no los representa, dice Iboy, y no respeta la consulta practicada en 73 caseríos. elPeriódico llamó a Castro para conocer el avance de las gestiones, pero no respondió las llamadas a su celular.

En enero pasado, el presidente Alejandro Giammattei presentó la iniciativa La Ruta, que tiene respaldo del Gobierno de Estados Unidos, y que se plantea el objetivo de fomentar el diálogo y la coordinación de iniciativas con los pueblos indígenas.