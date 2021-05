Un fantasma en la zona 13: pieza arqueológica es monumento perdido de Cotzumalguapa

Una foto. Solo se sabía de él por una foto. A principios de la década de 1990, un investigador hizo exploraciones en la zona arqueológica de Cotzumalguapa. Fue en el sitio El Baúl, espacio que condensa vestigios de una misteriosa cultura que habitó la Costa Sur durante el Clásico. En uno de los senderos vio un monumento y lo fotografió. Tiempo después, a mediados de esa misma década, el arqueólogo Oswaldo Chinchilla comenzó a trabajar en el sitio y vio la imagen entre la documentación disponible. El monumento, ahora numerado como 59, ya no estaba ahí. Había desaparecido. Chinchilla hizo un dibujo, lo registró y quedó como elemento de estudio. Era un fantasma: Solo había una foto y un dibujo, pero nadie más lo había visto.

Era un fantasma… hasta la penúltima semana de mayo de 2021. Durante los trabajos de reparación en una casa de la zona 13 de la ciudad de Guatemala, empleados municipales se dieron cuenta de que una de las piedras con las que se toparon tenía unas extrañas inscripciones. Dieron aviso a la Municipalidad, la noticia se hizo viral y en pocas horas había un revuelo en torno a ella. Las redes hicieron su trabajo y pronto la piedra adquirió nombre: Monumento 59 de El Baúl, Cotzumalguapa.

Chinchilla se sorprendió al descubrir que la pieza que él documentó en su tesis y que a principios de los años 1990 estaba ubicada en el sitio El Baúl fuera encontrada en la zona 13. “Es el monumento 59 de El Baúl. Lo describí en mi tesis y lo he publicado en otras partes, pero no lo he visto, no sabía dónde estaba”, indica. Según señala, la fotografía por la que lo ubicó la primera vez estaba incluida en el estudio Reconocimiento Arquitectónico en Honduras, El Salvador, Costa Sur de Guatemala y México, Consideraciones Generales, publicado en 1992 por los investigadores Víctor Rivera y Juan Antonio Siller.

“Ellos lo vieron junto al camino de acceso a El Baúl en 1992 y publicaron la foto”, comenta Chinchilla, a quien Siller le envió una copia de la foto para su estudio. “Me imagino que alguien lo trasladó para allá y tal vez lo enterró para ocultarlo. Debió ser hacia el año 92 o 93. Yo empecé a trabajar en el área en el 94 y para entonces ya no estaba allá”, apunta el arqueólogo.

Una piedra calendárica

Chinchilla abordó el documento en un trabajo presentado como parte del texto Their Way of Writing. En el artículo The flowering glyphs, el arqueólgo expuso más acerca de las inscripciones de la cultura Cotzumalguapa. Uno de los ejemplos abordados fue el Monumento 59: “El monumento muestra una serie de anillaos numerales asociados con signos no numéricos”. Además, afirma que no hay orden evidente de lectura, pero sí algunos elementos están ubicados en direcciones opuestas

El Ministerio de Cultura, por su parte, trasladó la pieza a sus instalaciones. Además, dio algunas características técinas del monumento: “el objeto está tallado en piedra basáltica y sus dimensiones son de 80 centímetros de altura, 77.5 centímetros de ancho y 40 centímetros de grosos. Además, tiene un peso aproximado de 300 libras”, detalló en un comunicado.

Las preguntas, por ahora, son más que las respuestas. Se sabe que el fantasma visto en los noventa por los arqueólogos es real. Las dudas inmediatas son cómo llegó a la zona 13 y quién lo trasladó. En la historia del Monumento 59, el camino aún se intuye como un recorrido largo.