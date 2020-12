Moto hace campaña sin aclarar cómo costea los traslados aéreos

El juez Mynor Moto se mantiene en silencio ante las consultas referente a su campaña y sobre su trayectoria. Ayer se le volvió a buscar para saber cómo se le hace posible estar en Totonicapán y en Alta Verapaz en un mismo día, como lo hizo el domingo 27. La única posibilidad es el transporte aéreo, lo que motivó a esperarlo ayer, a la llegada prevista en Puerto Barrios, Izabal.

La cita era a las 12:00 horas en el restaurante Alex House, como lo indica el afiche, con el mismo diseño de los encuentros del domingo, también en restaurantes locales. Antes, a eso de las 8:30 a. m. Moto estuvo promocionando su candidatura en la Procuraduría General de la Nación (PGN), de acuerdo con fuentes que piden la reserva de su identidad por temor a represalias. En esas oficinas Moto repartió un lapicero, gel antibacterial y una mascarilla.

Antes de las 12:00 horas el corresponsal de elPeriódico Carlos Cruz, esperaba al juez en el aeródromo que funciona en la Brigada Militar de Puerto Barrios y observó el aterrizaje de la avioneta matrícula N300KL. La sorpresa fue que de la aeronave se bajó el excandidato a la presidencia del partido Todos, Fredy Cabrera.

El corresponsal escuchó a Cabrera decirle a Moto ¡Metete, metete! y enseguida los trabajadores de aeronáutica expulsaron a Cruz del aeródromo. Los soldados que permanecen en la instalación militar, también le ordenaron alejarse de los pasajeros de la avioneta, entre ellos, Cabrera.

Un operador de las cortes

El abogado fue fundador de la Universidad Da Vinci y junto con su liderazgo gremial lo han ubicado como un abogado influyente en los procesos de elección de cortes de Justicia y otros puestos de incidencia pública, a los que se llega por elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Cabrera niega que le haya hecho alguna advertencia al juez Moto y reta a que se le entreguen pruebas, además del testimonio del corresponsal. No vio a Moto en el avión, asegura. Dice que abordó el vuelo para visitar a unos clientes, a quienes no identifica para no violentar la confidencialidad, y que no sabe si el vuelo fue personal o de algún operador comercial. No puede averiguar de quién es el avión para ir a visitar a sus clientes, agrega molesto y reclama que por qué se le persigue. Se le pidió a Cabrera que, por transparencia, pidiera apoyo a sus clientes para tener más datos sobre el vuelo y ofreció intentarlo.

Lo que sí confirma Cabrera es que viajaba junto con Wilson López, el sobrino del exfiscal contra el crimen organizado, Rony López –procesado por supuestos beneficios a favor de los hermanos Melgar Padilla, financistas del partido FCN-Nación–.

Al indagar sobre la avioneta, se encontró que el manifiesto registra siete pasajeros, el número seis nombrado “Maynor Mauricio Mata”, que podría ser un error en la anotación sobre el juez.

Pero no aparece Cabrera ni Wilson López, algo que él tampoco se explica. En el video del descenso, encontramos parecido con otro abogado, pero la mascarilla dificulta tener la plena certeza. Se le llamó por teléfono pero no respondió las llamadas, sí su hermano, quien asegura que los dos estuvieron en Tribunales y en el MP.

Según el director de Aeronáutica, Francis Argueta, el manifiesto de vuelo lo redacta el capitán a cargo, y no existe ninguna formalidad al momento del abordaje cuando se trata de vuelos locales. Es como si se abordara un bus urbano. Nadie verifica que la lista tenga identidades reales y que la persona que aborda sea la nombrada en el manifiesto.

Jorge Estuardo Pérez Contreras fue el capitán a cargo, según los documentos a los que tuvo acceso elPeriódico.

Como propietario de la avioneta se ubicó a Kenmore Crew Leasing Inc Trustee, registrada en Estados Unidos, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso elPeriódico. Ponerle rostro a los dueños es una tarea difícil de lograr de un día para otro, pero la búsqueda continuará.

La matrícula N es manejada por Estados Unidos, según fuentes del sector aeronáutico, como no es TG, el prefijo que corresponde a Guatemala, no se tiene información de registro aeronáutico. Debería tener un permiso para volar en el territorio, por ser una matrícula extranjera, pero es algo que se debe confirmar con la autoridad. Argueta no respondió más a su teléfono, se cortó la comunicación cuando se le iba a cuestionar sobre la expulsión del colega Cruz del aeródromo de Puerto Barrios, mientras esperaba a Moto.

Derroche de fondos

Desde que inició su campaña por la CC, el Movimiento Pro Justicia notó que el juez Moto ha convocado reuniones en diferentes regiones del país, para una misma jornada. Atender esas reuniones implicaba tramos imposibles de cubrir por carretera y la única explicación era el transporte aéreo, se pronunció ayer la organización.

“Impresiona cómo las campañas gremiales han llegado a tal magnitud que tienen similitud con las campañas presidenciales o a diputados; están rebasando otras elecciones que se habían convertido en ostentosas y de gran derroche como la rectoría a la Usac”, apuntó la directora de Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra.

“Se está moviendo una cantidad impresionante de dinero, por eso es urgente, como lo hemos dicho en otras elecciones, que hay que controlar el financiamiento de las campañas en el gremio de abogados, así como en el campo de los contadores públicos y auditores”, añade Ibarra.

El despliegue de fondos no es para menos. “Multimillonario”, en opinión de Ibarra, ya que el CANG tiene en los próximos meses varios puestos clave por elegir, además de cubrir, por menos de cuatro meses, la vacante en la CC que dejó el magistrado Bonerge Mejía, fallecido en septiembre y por la que compite Moto.

Luego viene la elección para la próxima magistratura de la CC, que debe tomar posesión en abril de 2021; la elección de junta directiva y tribunal de honor del CANG; y representaciones en el plan de prestaciones de ese Colegio y del Registro de Información Catastral, entre otros.

Esta campaña para llegar a la CC ha sido atípica tanto por lo inmediata –un par de semanas para hacer campaña– y por la pandemia, que limita algunos encuentros, mas no el de ayer en el restaurante de mariscos a la orilla del mar, en Puerto Barrios.

A tono con la locación caribeña de Alex House, Moto presentó su plan de trabajo vestido con una guayabera blanca. En otra fotografía se captó al juez junto a Fredy Cabrera, también con el mismo vestuario con el que desciende de la avioneta N300KL. Les acompaña la excandidata a diputada por el partido Prosperidad Ciudadana, Annette Orellana.

La atención en Moto deriva de sus resoluciones, que han favorecido a varios señalados en casos de corrupción, como el exministro de Comunicaciones, Luis Benito, vinculado con el lavado de no menos de Q122 millones, ocultos en maletas y mochilas.

Con licencia laboral

El Consejo de la Carrera Judicial informó que el juez Mynor Moto Morataya solicitó permiso para ausentarse, sin goce de salario, durante los días 21, 22, 28 y 29 de diciembre, para realizar “gestiones de carácter personal”.

4 de enero se celebrará la elección para llenar la vacante en la CC.