Policías que custodian a abogado Gómez intimidan a conductor

“Hasta aquí llegué”. Eso pensó Héctor Sac cuando un picop con las placas ocultas le cerró el paso al sedán que conducía y tres hombres con armas de grueso calibre, sin identificarse como policías y sin uniformes, abrieron el carro y lo despojaron de su pistola y lo obligaron a bajarse del vehículo. La agresión ocurrió a eso de las 16:00 horas del lunes 23 por el derecho de vía en la 20 calle y 8a. avenida de la zona 1 de la capital.

Sac denunció la agresión ante la Inspectoría de la Policía Nacional Civil. Lo hizo porque considera que se violaron sus derechos como ciudadano y lo intimidaron pese a que conceder la vía es una cortesía no una obligación y que no representaba una amenaza frente a tres hombres armados con fusiles y una subametralladora. “No puedo permitir esa prepotencia y ese abuso de autoridad; al picop no se le miraban las placas parecía un retén clandestino”, dijo Sac a elPeriódico.

Sac se enteró de que los guardias eran policías hasta después de que lo bajaron del carro. “Se violó el artículo 25 de la Constitución”, apunta. La normativa establece que la revisión de las personas y de los vehículos, sólo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada y por policías debidamente uniformados.

Era imposible que yo pudiera hacer algo contra ellos; primero porque estaba dentro de mi carro y segundo porque ellos me superaban en número, explica Sac, que tiene experiencia como agente de la SAAS.

Aunque no se identificaron como policías, los agentes de PNC fotografiaron sus documentos, denuncia Sac, y lo amenazaron para no denunciar la agresión.

“Me dijeron que si denunciaba, me iría mal porque el abogado Otto Rolando Gómez García tiene influencia”, dijo Sac. La agresión quedó grabada en un video captado por otros transeúntes. Gómez no respondió las llamadas de elPeriódico y únicamente dio declaraciones a radio Sonora.

Ni la PNC ni el Mingob explicaron porqué Gómez tiene cuatro agentes fuertemente armados a su servicio. El MP anunció que la Fiscalía de Delitos Administrativos investigará el caso.

Polémico

Otto Gómez ha estado vinculado con varios incidentes viales y armados. En 2018 colisionó con un vehículo que trasladaba a integrantes del equipo jurídico de la CICIG. El año pasado, el abogado resultó herido de bala en un enfrentamiento en la avenida Reforma. Gómez promueve una acción de inconstitucionalidad contra la FECI.