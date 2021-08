EE. UU. amplía el uso de tecnología para verificar las rutas de migrantes

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha incrementado de 2020 a 2021 sus sistemas de tecnología para la detección de migrantes en la frontera sur de ese país que permite el registro de rutas irregulares.

Rod Kise, oficial de Asuntos Públicos de la CBP de la Oficina en Valle del Río Grande, explicó que debido al control que tienen los traficantes de personas en el área de la frontera se han aumentado los sistemas remotos de video y búsqueda.

Esto incluye sensores bajo tierra, mecanismos de reconocimiento de movimiento, dispositivos de visión nocturna y vehículos con cámaras que permiten identificar personas a varios kilómetros de distancia.

Esto ha permitido establecer qué caminos utilizan los migrantes para cruzar y ubicar a grupos de 15 a 30 personas tratando de llegar a EE. UU.

“Nadie cruza el río gratis, todo el río está controlado por los carteles”, enfatizó Kise. Agregó que se reconoce que el transporte de personas es un “mejor negocio” que el trasiego de drogas por el cobro que se realiza. Se ha identificado que solo para cruzar el Río Grande se paga US$100 por persona.

Otro de los proyectos que ha sumado capacidad es el Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP, por sus siglas en inglés) que localiza e identifica a personas que solicitan ayuda o casos de fallecidos mientras cruzan el Valle del Río Grande, Texas.

De acuerdo a Kise, los “coyotes” envían videos a familiares indicando que la persona murió y remiten una localización. Por medio de las imágenes los agentes verifican el lugar junto con médicos forenses para que luego los cuerpos sean repatriados.

Ante esto la CBP instaló 1,400 carteles de rescate que identifican con coordenadas de GPS para cuando algún migrante llame al 911 pueda ser localizado, además de 48 torres de rescate móviles con energía solar equipadas con agua y cámaras para encontrar a quienes necesitan ayuda.

De octubre de 2020 a julio de 2021 la CBP ha apresado a 218 mil 451 guatemaltecos en la frontera, lo que representa un 400 por ciento más de aprehensiones comparadas con el año fiscal 2020.

Envíos exprés

Kise confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está utilizando vuelos para trasladar a los migrantes expulsados bajo el Título 42, hacia la frontera sur de México.

De acuerdo al oficial, se decidió no dejar a los centroamericanos en las fronteras de Reynoso o Matamoros entre EE. UU. y México para reducir los reingresos por Texas.

La política estadounidense fue impuesta por el expresidente Donald Trump como medida sanitaria para prevenir el aumento de casos por COVID-19. El Título 42 fue renovado por el mandatario Joe Biden y significa una salida expedita de personas que fueron capturadas en sus zonas fronterizas al tratar de ingresar de forma irregular.

Kise señala que de las aprehensiones en la frontera alrededor del cinco por ciento de los migrantes solicitan asilo a su ingreso a EE. UU.,la mayoría de centroamericanos mencionan que buscan mejorar su situación económica por lo que no aplican a una petición de refugio.

Sin protección e identificación

Eduardo Wolke, defensor de las personas migrantes de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) señaló que ha identificado que existe un aumento en el ingreso de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, quienes son expulsados desde EE. UU. por la frontera El Ceibo, Petén.

Han recibido denuncias de que los migrantes son víctimas de extorsión por parte de la PNC, las personas deben dormir en las aceras, no hay alimentación y muchos de ellos no tienen dinero para transportarse a sus países.

Además, no existe un protocolo de Salud para verificar el estado de niñas, niños, adolescentes y adultos que en su mayoría ingresan enfermos. No se efectúan pruebas para detectar el COVID-19 y no se les solicita ningún documento a su ingreso a Guatemala.

Nueva estrategia

Según la CBP entre las acciones estadounidenses se prevé un sistema en que los migrantes puedan pedir asilo a distancia por medio telefónico o una página web desde sus países de origen o México. Kise indicó que se dará el servicio en línea y se abrirán los casos para que los migrantes envíen la documentación necesaria para avalar que requieren protección.