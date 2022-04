Alianza por las Reformas pide excluir a José Urrutia como candidato a Fiscal General

Alianza por las Reformas presentó el lunes pasado 4 de abril una solicitud ante la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) para que retire a José Enrique Urrutia Estrada como candidato. De acuerdo a la organización, Urrutia Estrada no acreditó contar con la calidad de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, por lo que no cumple con uno de los requisitos obligatorios y no puede ser incluido en el listado de seis aspirantes que será trasladada al presidente Alejandro Giammattei para su elección. Alianza por las Reformas explica…