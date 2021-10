Magistrada de la CSJ denuncia ataques a su independencia judicia

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia García, aseguró que derivado de sus resoluciones contrarias a “intereses” de determinados grupos, los ataques a su independencia judicial se han incrementado en las últimas semanas.

Según la togada, en el Ministerio Público (MP) se han engavetado por lo menos tres denuncias promovidas en su contra, en lugar de rechazarlas o desestimarlas. Es la misma situación que ha ocurrido con otros jueces de mayor riesgo y funcionarios de la FECI que han sido denunciados y que han acudido al MP para pedir el rechazo de las mismas, ya que de lo contrario constituye una razón de hostigamiento que atenta contra la independencia judicial.

García indicó que un antejuicio planteado en su contra no se ha resuelto, y que a diferencia del resto de sus compañeros, el suyo no se conoce en el pleno de la CSJ por excusas de sus colegas.

“Me apego a ley y a las pruebas, cuando yo razono mis votos no agrado a ciertas personas, por eso me atacan”, aseveró la funcionaria.

La magistrada detalló que analiza plantear las denuncias ante la Supervisión de Tribunales y la Junta de Disciplina Judicial por el retraso que se ha provocado en uno de los antejuicios planteados.

Asimismo, mencionó que “ha sido castigada” por otros togados, al no prestarse a conocer los antejuicios del caso Comisiones Paralelas 2020 y los cuales ya fueron rechazados.

“Me tienen (sus compañeros) como quien dice castigada por no haber conocido los antejuicios contra ellos, y porque les dije que no se puede ser juez y parte en un mismo proceso, nunca he estado alineada con ninguno”, añadió.

Según consta en actas de pleno de la CSJ, García ha votado en contra de los fallos dictados por la mayoría de magistrados y que han beneficiado a Felipe Alejos, Sandra Torres, Consuelo Porras, Jimmy Morales, entre otros. Además, se ha opuesto a que se tramiten los antejuicios de la jueza Erika Aifán, Pablo Xitumul, y que se inicie una investigación contra Acción Ciudadana y elPeriódico.

En caso de la FECI

La magistrada rechazó haberse reunido con personas para supuestamente negociar la conformación de los listados finales de aspirantes a una magistratura en las altas Cortes de Justicia.

“Yo propuse que los profesionales con las mejores notas debían ser calificados de primero, yo lo hice ver en el acta, ello comprueba que no hay ninguna coordinación o compadrazgo”, dijo.

Jueces y magistrados reciben reconocimiento

Las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales, así como los jueces Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán y Pablo Xitumul fueron reconocidos en el IV Congreso Internacional de Jueces en el que participaron togados de otros países.