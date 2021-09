Giammattei evita hablar de corrupción, pide ayuda sin condiciones y responsabiliza a EE. UU. de demanda de drogas

Aunque no se refirió directamente a la inclusión de la fiscal general, Consuelo Porras, y a su secretario Ángel Pineda en la lista de actores corruptos y no democráticos, hecha por Estados Unidos el pasado lunes, el mandatario Alejandro Giammattei no perdió tiempo para pedir que la cooperación internacional se dé “sin condicionantes”.

En su discurso de más de 20 minutos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas evitó hablar de corrupción, de señalamientos en contra de diputados y magistrados, de la opaca compra de vacunas y de las más de 13 mil muertes registradas en el país por el COVID-19.

“No podemos superar los retos si no asimilamos que la asistencia debe ser efectiva, dinámica y sostenible, pero jamás sujeta al riesgo del principio de la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la democracia y a la no intervención de los asuntos internos”.

Previo a pedir que las donaciones o cooperación internacional lleguen sin condiciones,

Giammattei, quien se vacunó con una de las 4.5 millones de dosis de Moderna donadas por Estados Unidos, abogó por la equidad en la distribución de las vacunas, indicando que los países con economías más poderosas acapararon los inmunizantes.

El gobernante no mencionó la opaca negociación con la empresa intermediaria Human Vaccine, para la obtención de vacunas Sputnik V, por las cuales ya pagó el Estado Q614.5 millones. Un convenio del que solo ha recibido 2.1 millones de dosis contra 6.18 millones de inmunizantes donados y que fueron fundamentales para que iniciara la vacunación en el país.

Aunque Giammattei pidió equidad en la vacunación, su propia administración no atiende dicha solicitud en el país, ya que las dosis se reparten en 85 por ciento para población ladina, 14 por ciento para maya, 0.30 por ciento para xinka y 0.25 por ciento para garífuna.

Sobre el narcotráfico

En su discurso, Giammattei responsabilizó a Estados Unidos y otros países del tráfico de drogas que perjudica a Centroamérica, obligada a combatir a traficantes y desatender problemas sociales.

“El tráfico de drogas es un mal que nos toca sufrir por la demanda que existe para su consumo, particularmente aquí en Estados Unidos de Norteamérica”, declaró.

Giammattei señaló que Guatemala y el resto de Centroamérica sufren “el tremendo flagelo” del narcotráfico que ha costado “innumerables vidas”, “corrompe nuestras sociedades” y tiene “gran impacto en la economía y nos obliga a distraer recursos para su combate”.

Dijo que los recursos que el país invierte para atacar a las redes del narcotráfico “podrían ser utilizados en otros menesteres para mejorar los índices de desarrollo humano”.

Uno de los mayores problemas generados por la violencia y crisis económica en Centroamérica es la migración en busca de empleo, precisamente a Estados Unidos.

Un informe de la ONU publicado en junio reveló que unas 275 millones de personas consumieron drogas en 2020 en el mundo, un incremento del 22 por ciento en relación con 2010, mientras que Estados Unidos, Australia y países de la Unión Europea figuran entre los mayores consumidores de cocaína.

Según las autoridades guatemaltecas, las operaciones del narcotráfico y las pandillas son responsables de casi la mitad de las 3 mil 500 muertes violentas que ocurren cada año en el país.

Giammattei indicó que desde el inicio de su gestión, en enero de 2020, se han desarticulado 15 redes de narcotráfico en el país.

“Sin embargo (…) es menester notar que estos éxitos no parecen ser reconocidos y valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del narcotráfico”, fustigó el mandatario centroamericano.