MP sin avances en la investigación contra Amelia Flores

La Fiscalía contra la Corrupción, que recientemente sufrió cambios en su dirección con el traslado de Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón, todavía no reporta avances en la denuncia que planteó la Contraloría General de Cuentas (CGC) en contra de Amelia Flores por irregularidades en la compra de las vacunas Sputnik V.

Hasta antes de la salida de Flores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el Ministerio Público (MP) todavía no contaba con el contrato por medio del cual se negoció la adquisición de las vacunas rusas.

La denuncia, planteada el 2 de julio por la CGC, no ha progresado, pese a que el MP señaló que ya practica diligencias de investigación mientras exigía, con orden de juez, la entrega del contrato por el cual el Estado pagó por adelantado Q614.5 millones.

Flores se negó a compartir el contrato al MP y la CGC acogiéndose al acuerdo de confidencialidad que firmó con Human Vaccine y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). Pero esta semana, al dejar el MSPAS, la exministra ofreció entregar el contrato a las instituciones que lo requieran por la vía oficial.

El fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, consideró que la acusación tiene que continuar su curso “porque la violación ya se produjo”, pero que ahora es complicado porque ya no existen órganos de control ni de sanción independientes.

La exministra también amenazó con emprender acciones legales por la filtración del contrato que publicó elPeriódico, pero a consideración de Marroquín, si Flores tuviera la razón jurídica hubiera presentado la denuncia.

“Sabe que no tiene la razón porque la obligación de ella era dar a conocer el contrato, no que un medio lo hiciera. Ahí se puede notar que su fundamento para negar la información no era legal y haber revelado el contrato no tenía ninguna ilegalidad”, indicó Marroquín.

Asimismo, el fundador de Acción Ciudadana explicó que la Ley de vacunación establecía que se debían dar a conocer los contratos 30 días después de firmarlos y que la misma Ley de Acceso a la Información Pública lo impone.

Aprobación suspendida

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que desde junio se encuentra suspendida la autorización de uso de emergencia de la vacuna Sputnik V por problemas en una planta de producción, por lo que solicitaron mayor información al Instituto de Gamaleya.