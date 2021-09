Abogados defensores detienen audiencia

Debido a la incomparecencia de los abogados de la defensa, el Juzgado de Femicidio no pudo comenzar la audiencia de apertura a juicio contra Jorge Rafael Zea, a quien el Ministerio Público (MP) señala de ser el presunto responsable de asesinar a Luz María del Rocío López Morales.

La diligencia fue aplazada por excusa de los abogados de la defensa para el próximo 17 de diciembre. Uno de los defensores reportó que estaba contagiado de COVID-19, mientras que el segundo argumentó que se encontraba en otra diligencia judicial y no podía presentarse.

En esta etapa del proceso se debe definir si el acusado enfrentará o no juicio por el delito de femicidio. Esta fue la segunda vez en la que esta diligencia es suspendida por solicitud de los representantes legales del acusado.

Zea Mejía fue capturado el pasado sábado 23 de enero en la 15 avenida de la zona 1 capitalina. Es el principal sospecho de la muerte de López Morales, quien laboraba como técnica en investigaciones criminalísticas asignada al área de delitos contra la niñez del MP.

La autopsia practicada por expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses reveló que la causa del deceso fue asfixia por estrangulamiento. El asesinato de López Morales, de 25 años, provocó indignación entre los guatemaltecos, ya que este hecho de violencia contra la mujer se une a otros que se han suscitado en contra de mujeres y niñas en los últimos meses.

Una estrategia de la defensa

No es el primer caso de violencia en el que los representantes de los acusados no asisten a la audiencia para impedir el avance del proceso penal. La semana pasada, Claudia Paniagua, magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), no asistió a la audiencia en la que se iba a retomar el proceso penal en contra de tres de sus defendidos, quienes están sindicados de violación sexual en forma continuada.

El Juzgado de Sacatepéquez había programado audiencia en la que se discutirá la solicitud de apertura a juicio. Sin embargo, la abogada de los procesados no se presentó a la judicatura y retrasó con ello el avance del proceso penal.